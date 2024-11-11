Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 ноября

10:55. Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

10:31. В Белгороде за прошедшую неделю при обстрелах пострадали 236 жилых помещений, еще 205 было восстановлено. На этой неделе планируется отремонтировать 205 квартир и домов. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Также за минувшую неделю эксперты оценили 60 поврежденных при атаках ВСУ автомобилей. В работе у специалистов осталась 101 машина, срок — до 20 ноября.

10:22. Опасность атаки БПЛА снова объявлена в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

10:18. При падении обломков беспилотника получило разрушения здание промышленного предприятия в Воронеже. Пожара за ним не последовало, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

10:09. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области — РСЧС.

9:46. «Централизованного включения сирен в Воронежской области не проводилось. Объект, на котором вне порядка оповещения сработала сирена, будет устанавливаться»,— сообщили в правительстве Воронежской области.

9:41. За минувшие сутки ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов в Белгородской области с помощью 49 боеприпасов и 19 БПЛА. В результате погиб мирный житель. Разрушения получили семь домов и один автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:17. С начала СВО в Белгородской области оборудовали и установили более 10 тыс. укрытий. «Это и подвальные помещения, и бетонные модульные укрытия, отдельно стоящие на дорогах,— их, например, установили более 1,5 тыс. В общем объеме потратили на это 500 млн руб.»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте».

8:08. Отбой режим воздушной опасности объявили в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

8:05. В Курской области отменен сигнал опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

8:05. С 6:50 до 7:20 дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотника над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

7:32. Дежурные средства ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили в Воронежской области «несколько БПЛА». Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, опасность атаки БПЛА сохраняется.

7:20. За ночь над Черноземьем сбили 13 БПЛА: 12 над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

5:14. В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности — губернатор Игорь Артамонов.

3:57. В Воронежской области введен режим опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

3:12. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области — губернатор Алексей Смирнов.