За сутки один белгородец погиб и семь ранены в результате украинских атак

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В результате один человек погиб, еще семь получили различные ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Валуйском округе на въезде в село Старый Хутор легковой автомобиль подорвался на боеприпасе — мирный житель погиб, а его супруга в тяжелом состоянии госпитализирована в Валуйскую центральную райбольницу. Машина полностью сгорела. Вячеслав Гладков заявил, что семье погибшего власти не будут помогать: «Дело не в деньгах, а в ваших жизнях. Мы уже давно говорил, что не будем оказывать помощь тем, кто нарушает запрет на въезд в закрытые населенные пункты».

В Волоконовском районе по селам Борисовка, Новое, Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпущено 14 боеприпасов в ходе трех обстрелов и сброшены девять снарядов с беспилотников. В Новом ранены три человек: один в тяжелом состоянии госпитализирован в Валуйскую ЦРБ, двое были отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены два частных дома, четыре автомобиля, «ГАЗель» и одна единица сельхозтехники.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Балки и Мухин выпущены пять боеприпасов в ходе трех обстрелов и 12 беспилотников (пять сбиты). В местную больницу самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение в результате прилета боеприпаса в Шебекине ночью 9 ноября. Врачи диагностировали у неё минно-взрывную травму и баротравму и направили ее в Белгород в больницу №2. Повреждены один многоквартирный и четыре частных дома, линия электропередачи, склад и оборудование в трх зданиях одного из предприятий.

В Белгородском районе ВСУ с обстреляли села Беловское, Нижний Ольшанец, Устинка и Щетиновка с помощью 12 боеприпасов, а также выпустили по ним три беспилотника (из них два сбиты). В Устинке дрон-камикадзе ударил по припаркованному легковому автомобилю — женщина с осколочными ранениями обеих ног госпитализирована в больницу №2 Белгорода. Машина повреждена.

В Борисовском районе по селам Грузское и Цаповка, хутору Казачье-Рудченское выпущены три БПЛА (один сбит) и пять боеприпасов во время одного обстрела. В Цаповке был ранен боец самообороны, он отправлен на амбулаторное лечение.

В Краснояружском районе по селам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущены шесть боеприпасов в ходе двух обстрелов и семь беспилотников (один сбит). Повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущены девять боеприпасов во время двух обстрелов и два БПЛА (один сбит). Пострадавших и повреждений нет.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь белгородских муниципалитетов. В закрытом селе Старый Хутор Волоконовского района автомобиль подорвался на взрывном устройстве — один из мужчин получил осколочные ранения руки, но отказался от медицинской помощи. Повреждения зафиксированы в трех муниципалитетах.

Александр Прытков