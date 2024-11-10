В белгородском Шебекине из-за атаки ВСУ погиб мирный житель
Украинские дроны дважды атаковали один и тот же многоквартирный жилой дом в белгородском райцентре Шебекине. В результате после повторной атаки обрушилась потолочная плита, под завалами оказался мирный житель. Спасти его не удалось, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Все жители дома сейчас отселены. Четверо находятся в пункте временного размещения, остальные выехали к родственникам. Одну женщину, которой требуется особый уход, доставили в Большетроицкую районную больницу.
За прошедшие сутки в регионе погиб один человек и еще семь получили ранения. Погибший заехал в закрытое село Старый Хутор, поэтому власти не будут помогать его семье, отметил Вячеслав Гладков.