В белгородском Шебекине из-за атаки ВСУ погиб мирный житель

Украинские дроны дважды атаковали один и тот же многоквартирный жилой дом в белгородском райцентре Шебекине. В результате после повторной атаки обрушилась потолочная плита, под завалами оказался мирный житель. Спасти его не удалось, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Все жители дома сейчас отселены. Четверо находятся в пункте временного размещения, остальные выехали к родственникам. Одну женщину, которой требуется особый уход, доставили в Большетроицкую районную больницу.

За прошедшие сутки в регионе погиб один человек и еще семь получили ранения. Погибший заехал в закрытое село Старый Хутор, поэтому власти не будут помогать его семье, отметил Вячеслав Гладков.

Александр Прытков