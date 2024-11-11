Депутаты получат уход автоматом

В воскресенье истек срок, отведенный новым федеральным законом для выхода действующих депутатов из реестра иностранных агентов. С понедельника полномочия тех парламентариев, кто сделать этого не успел, должны быть досрочно прекращены. Новосибирский горсовет, где заседают сразу два иноагента, лишил их мандатов автоматически, просто уведомив об истекшем дедлайне. Сами парламентарии с этим категорически не согласны: по их мнению, принять такое решение могут только депутаты голосованием на сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Каверзина и Антон Картавин (оба внесены в реестр иноагентов)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Светлана Каверзина и Антон Картавин (оба внесены в реестр иноагентов)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

10 ноября закончился 180-дневный срок, установленный федеральным законом от 15 мая о запрете иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней (см. “Ъ” от 4 мая). В течение этого срока действующие депутаты-иноагенты должны были добиться исключения своих фамилий из соответствующего реестра Минюста РФ. В противном случае их полномочия «прекращаются досрочно», говорится в законе.

На момент вступления документа в силу в России насчитывалось десять действующих депутатов-иноагентов: трое — в Мосгордуме, под одному — в Заксобрании Санкт-Петербурга и Госсовете (парламенте) Коми, два — в горсовете Новосибирска, а также по одному — в совете петербургского Дворцового муниципального округа, в сельсовете псковской Завеличенской волости и в совете тульского города Ефремова.

Полномочия столичных парламентариев, а также члена петербургского муниципального совета естественным образом истекли в сентябре. Госсовет Коми «заранее» изгнал депутата-иноагента Виктора Воробьева, приняв постановление о прекращении его полномочий за три недели до истечения 180-дневного срока (см. “Ъ” от 24 октября). Заместитель главы фракции «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский (внесен в реестр иноагентов) не стал дожидаться действий со стороны коллег и добровольно сложил мандат 30 октября.

В горсовете Новосибирска, похоже, решили поступить иначе. 6 ноября спикер муниципального парламента Дмитрий Асанцев («Единая Россия») направил внефракционным депутатам Светлане Каверзиной и Антону Картавину (оба внесены в реестр иноагентов) письма о том, что с понедельника их полномочия прекращаются автоматически.

«С 11.11.2024 ваши полномочия будут досрочно прекращены, срок действия трудовых договоров ваших помощников <…> также истечет 11.11.2024»,— говорится в уведомлениях, с которыми ознакомился “Ъ”.

Депутаты-иноагенты с такой трактовкой федерального закона не согласны. По их мнению, лишить их мандатов может только сессия горсовета путем голосования. «Иной способ прекращения полномочий депутата, в том числе направление уведомления с указанием срока прекращения таких полномочий, является незаконным»,— говорится в ответе Антона Картавина (внесен в реестр иноагентов) на уведомление спикера, с которым ознакомился “Ъ”. По словам депутата, он собирается оспорить решение о досрочном прекращении своих полномочий в суде, а на увольнение помощников «одним днем» пожаловаться в прокуратуру и трудовую инспекцию.

Получить комментарий Дмитрия Асанцева “Ъ” не удалось, поскольку спикер находился в отпуске. Вице-спикер Антон Тыртышный (КПРФ) в ответ на запрос “Ъ” сообщил, что полномочия депутатов-иноагентов действительно прекращены с 11 ноября, но добавил, что горсовет все-таки проголосует за это решение, которое будет принято де-факто задним числом, «не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий».

По мнению электорального юриста Олега Захарова, новосибирский горсовет «пытается эксплуатировать коллизию», связанную с порядком вступления федерального закона в силу. «В нем прописано, что полномочия депутатов-иноагентов прекращаются по истечении полугода. Это специальная норма, и остальные парламенты истолковали ее таким образом, что к этой дате решение о прекращении полномочий уже должно быть принято,— объясняет эксперт.— Новосибирский же горсовет пытается опереться на норму профильного закона ("Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".— “Ъ”), которая отводит представительному органу месяц на принятие решения о лишении полномочий».

По оценке господина Захарова, эта позиция «не стыкуется с текстом закона, ведь специальные нормы превалируют над общими, для этого они и нужны».

«Не исключено, что это расхождение может привлечь внимание прокуратуры, которая в таких случаях обычно вносит представление о необходимости срочного рассмотрения спорного вопроса, когда истек нормативный срок его принятия, а горсовет бездействует»,— резюмирует господин Захаров.

Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах