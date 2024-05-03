Заявки провалены

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу поддержал поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Получение такого статуса также будет служить основанием для лишения полномочий депутатов и сенаторов. Авторы поправок объясняют их необходимость возросшими с начала специальной военной операции (СВО) угрозами со стороны недружественных стран и «донастройкой» законодательства. Критерии включения в реестр иноагентов сильно размыты и юридически сложно оспорить присвоения этого статуса, предупреждает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками на этапе формирования списков кандидатов по одномандатным округам. В Думу его внесло правительство 1 декабря прошлого года, а в первом чтении он был принят 2 апреля. Ко второму чтению группа депутатов (среди них — представители «Единой России», «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и ЛДПР) и сенаторов внесла дополнительные поправки, которые должны быть внесены в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Согласно предлагаемым изменениям, «кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента».

Речь идет о выборах всех уровней. Кроме того, согласно поправкам, кандидат, который был иноагентом, должен предоставить в Центризбирком уведомление Минюста о его исключении из реестра либо соответствующее решение суда. При этом поправки предполагают, что уже зарегистрированный кандидат не может получить статус иноагента. В случае же если таковой статус приобретет действующий сенатор или депутат (причем как федерального, так и регионального уровня), то это становится основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Больше всего попадающих под последнюю норму депутатов сейчас в Мосгордуме: это иностранные агенты Дарья Беседина (фракция «Яблоко»), Евгений Ступин (исключен из фракции КПРФ) и Михаил Тимонов (фракция «Справедливая Россия»). В Госсовете (парламенте) Коми иностранным агентом является экс-глава фракции КПРФ Виктор Воробьев, а в Заксобрании Санкт-Петербурга — замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Все они получили иноагентский статус уже после избрания. На уровне муниципалитетов сразу два попадающих под новую норму парламентария заседают в горсовете Новосибирска — это независимые депутаты Антон Картавин и Светлана Каверзина (признаны иностранными агентами).

Кроме того, согласно поправкам, иноагенты и лица, включенные в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не смогут быть наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также их уполномоченными представителями.

Напомним, в конце 2020 года в законодательстве появились понятия «кандидаты-иноагенты» и «кандидаты, аффилированные с иноагентами» (к последним относятся кандидаты, которые в последние два года до объявления выборов были членами НКО-иноагента, работали в СМИ с таким статусом или занимались политикой, получая вознаграждение от иноагентов). Информация о том, что политику присвоен такой статус, должна указываться в его подписных листах, на любой агитпродукции и на информационных стендах, во время выступлений перед избирателями. Также в 2022 году был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщивший все нормы об иноагентах.

Соавтор поправок Яна Лантратова (СРЗП) объяснила “Ъ” их необходимость тем, что «внутренние угрозы кратно возросли», поэтому «необходимо принять дополнительные механизмы, снизить возможности влияния иноагентов внутри страны». «Данные поправки вызваны возрастающими угрозами со стороны недружественных стран и стран коллективного Запада, которые не скрывают своих намерений поддерживать нацистский режим и помешать победе России в СВО. Врагами предпринимаются различные усилия по отправке инструкторов по обучению на Украину, выделению дополнительных финансов на совершение терактов и диверсий в России и т. д.»,— отметила госпожа Лантратова.

Другой соавтор поправок Дмитрий Вяткин («Единая Россия») напомнил “Ъ”, что с момента принятия закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, его сфера существенно расширилась, а с начала спецоперации выросло «количество попыток вмешательства в наши внутренние дела».

«Расширился перечень сфер, в которых не могут работать лица, признанные иноагентами, ужесточилась ответственность за нарушения в этой сфере. Постепенно докручивались какие-то вещи, которые касаются ограничения возможностей по вмешательству в наши внутренние дела. Например, были ограничены возможности иноагентам участвовать в проведении общественно-экологической экспертизы. В целом идет донастройка законодательства»,— пояснил депутат. Он напомнил, что ограничения на участие в выборах уже действуют в отношении граждан, у которых есть иностранные финансовые активы: чтобы стать кандидатами, они должны «распрощаться со своими счетами» и представить соответствующие документы в избирком. «Такой же порядок предлагается установить и для тех лиц, которые признаны иноагентами»,— сказал господин Вяткин. Он подчеркнул, что поправки не противоречат Конституции, гарантирующей всеобщее избирательное право, поскольку «ситуация со статусом иноагента обратима».

Напомним, в постановлении Конституционного суда от 10 октября 2013 года №20-П, вынесенном в связи с жалобами на запрет участвовать в выборах осужденным за тяжкие преступления, говорится, что ограничение пассивного избирательного права «не может быть необратимым» и «допустимо лишь как временная мера».

Кандидат юридических наук, специалист по конституционному праву Ольга Кряжкова полагает, что главная проблема «антииноагентских» поправок — размытость критериев присвоения этого статуса: «Поправки вводят новые правовые последствия для граждан, попавших в реестр иноагентов,— на сей раз в сфере выборов. Главная конституционно-правовая проблема заключается, на мой взгляд, не в последствиях, а в неопределенности критериев для признания людей иноагентами и в том, что у них нет гарантий эффективной правовой защиты от произвольного включения в этот реестр».

Осведомленный источник “Ъ” в Госдуме утверждает, что Дума может рассмотреть новую редакцию законопроекта сразу во втором и третьем чтениях уже на пленарном заседании 6 мая.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах, Анастасия Корня