Иных уж почти нет

В четверг Госсовет (парламент) Коми рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий бывшего руководителя фракции КПРФ Виктора Воробьева, который с 2022 года находится в реестре иностранных агентов. Он станет первым депутатом, лишенным мандата по новому закону, который запретил иноагентам участвовать в выборах. В ближайшее время аналогичная участь постигнет и остальных трех действующих депутатов-иноагентов — петербургского «яблочника» и двух независимых новосибирских муниципалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Вишневский (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Борис Вишневский (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основанием для лишения Виктора Воробьева (внесен в реестр иностранных агентов) депутатских полномочий стали поправки, принятые Госдумой в мае этого года. Они установили запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней (см. “Ъ” от 4 мая). Согласно тем же поправкам, попадание парламентария в реестр после выборов является поводом для досрочного прекращения его мандата. Тем же, кто получил этот статус до вступления закона в силу (15 мая), был дан срок в 180 дней (то есть до 11 ноября), чтобы попытаться снять с себя статус иноагента.

Однако депутаты Госсовета Коми, судя по проекту постановления, предпочли лишить своего коллегу полномочий, не дожидаясь «дедлайна».

В документе указано, что решение вступит в силу, если до 10 ноября включительно Виктор Воробьев (включен в реестр иностранных агентов) «не будет исключен из реестра иностранных агентов». «Им так не терпится от меня избавиться, что для них даже лишние две недели между 11 ноября и очередным заседанием Госсовета (запланировано на 28 ноября.— “Ъ”) критичны»,— заявил сам парламентарий. «Помимо прочего, это лишает меня права "последнего слова", ведь когда и если основания для прекращения полномочий возникнут, прокомментировать их на заседании Госсовета я уже не смогу»,— написал Виктор Воробьев (внесен в реестр иностранных агентов) в своем Telegram-канале.

Аналогичная участь вскоре постигнет и других депутатов-иноагентов. Среди них — заместитель председателя фракции «Яблока» в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский (внесен в реестр иностранных агентов), который летом безуспешно пытался оспорить свой статус в Василеостровском райсуде, а сейчас ждет апелляции. Сам парламентарий заявил “Ъ”, что рассматривает вариант сложения полномочий по собственному желанию, не дожидаясь действий со стороны коллег по парламенту. Впрочем, окончательное решение на этот счет он еще не принял.

В Новосибирске досрочная отставка ждет двух внефракционных депутатов горсовета — Антона Картавина и Светлану Каверзину (внесены в реестр иностранных агентов). «Ближайшая сессия пройдет 30 октября, но в ее повестке нет этого вопроса,— рассказал “Ъ” господин Картавин (внесен в реестр иностранных агентов).— Следующая сессия состоится только в первой половине декабря и будет посвящена бюджету. Но я не исключаю и созыва внеочередной сессии с одним вопросом в повестке: лишение нас полномочий».

На момент принятия упомянутых поправок в реестре Минюста находились еще четыре действующих парламентария — три депутата Мосгордумы и один муниципальный депутат Санкт-Петербурга. Но осенью в обеих столицах прошли новые выборы, в которых эти политики уже не участвовали.

По словам электорального юриста Олега Захарова, желание депутатов Госсовета Коми «упростить себе жизнь и лишний раз не собираться для рассмотрения неудобного вопроса» понятно, но «противоречит правилам юридической техники» (имеется в виду увязка лишения мандата с еще несостоявшимся событием. – “Ъ”). «Высок шанс того, что прокуратура укажет законодателям Коми на необходимость следовать правилам оформления документов. Таким решением они оказывают себе медвежью услугу и, желая собираться пореже, рискуют получить протест прокуратуры, по которому придется собираться внеурочно да еще и по щекотливому поводу»,— считает господин Захаров.

Андрей Прах; Надежда Ярмула, Санкт-Петербург; Михаил Кичанов, Новосибирск