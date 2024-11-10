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Коммерсантъ FM
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Что происходило после ввода войск России на Украину. День 991-й

Новости, карты и заявления 10 ноября

Риторика Дональда Трампа в части украинского конфликта выгодно отличается от заявлений действующей администрации США, считает пресс-секретарь президента РФ Песков. Российские Вооруженные силы заняли населенный пункт Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны. Париж намерен поставить Киеву новую партию ракет SCALP, рассказал министр Вооруженных сил Франции Лекорню. 70 БПЛА уничтожены утром над Московской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областями, заявили в Минобороны РФ. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

21:20. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что два упавших в воскресенье на территории республики беспилотника были российскими. Но при этом он не предоставил никаких доказательств.

19:05. Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис допустил, что избранный президент США Дональд Трамп убедит Украину уступить России часть территории, но взамен Киев получит «реальный путь в НАТО через три-пять лет». В разговоре с CNN он назвал это не худшим сценарием.

19:02. Подросток получил осколочное ранение во время налета беспилотников на Почепский район Брянской области — губернатор региона Богомаз.

18:57. Президент Байден поставит перед Конгрессом вопрос о том, что помощь Украине должна предоставляться и после истечения полномочий нынешней администрации — советник президента по национальной безопасности Салливан.

16:15. В Шебекино из-под развалин многоквартирного жилого дома, атакованного украинскими беспилотниками, извлекли тело погибшего мирного жителя — губернатор Белгородской области Гладков.

14:58. Председатель ХДС Фридрих Мерц в случае избрания канцлером ФРГ готов поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, но при определенных условиях — если для этого будет повод и согласие со стороны партнеров — интервью журналу Stern.

14:38. Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о желании вывести украинский конфликт к миру, и это выгодно отличается от курса действующей администрации США — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14:33. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов встретился в Киеве с руководителем Службы военной разведки ВС Швеции генерал-лейтенантом Томасом Нильссоном — ТАСС. Во время встречи генерал Нильссон заявил, что поддержка Киева со стороны разведывательного сообщества Швеции будет продолжаться.

13:54. Украинский дрон дважды атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, под завалами находится мужчина, жильцов дома эвакуируют — губернатор региона Гладков.

12:31. Российские силы заняли населенный пункт Волченка в ДНР — Минобороны России.

12:29. Взрывы прогремели в Сумах — украинское издание «Зеркало недели». В Сумской области действует воздушная тревога.

11:39. В общей сложности 70 БПЛА уничтожены утром над Московской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областями — Минобороны РФ.

Фотогалерея

Атака беспилотников в Подмосковье

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Поврежденная машина в селе Софьино

Поврежденная машина в селе Софьино

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В Раменском городском округе в результате атаки беспилотников пострадала женщина. Она была госпитализирована

В Раменском городском округе в результате атаки беспилотников пострадала женщина. Она была госпитализирована

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника в селе Софьино Раменского района

Последствия атаки беспилотника в селе Софьино Раменского района

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сотрудники экстренных служб на месте удара беспилотника в деревне Становое Раменского района

Сотрудники экстренных служб на месте удара беспилотника в деревне Становое Раменского района

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сгоревший дом в деревне Становое

Сгоревший дом в деревне Становое

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 10:04 мск администрация Раменского городского округа сообщила об отбое опасности БПЛА

В 10:04 мск администрация Раменского городского округа сообщила об отбое опасности БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Обломок беспилотника в деревне Становое

Обломок беспилотника в деревне Становое

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Поврежденная машина в селе Софьино

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В Раменском городском округе в результате атаки беспилотников пострадала женщина. Она была госпитализирована

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника в селе Софьино Раменского района

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сотрудники экстренных служб на месте удара беспилотника в деревне Становое Раменского района

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сгоревший дом в деревне Становое

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 10:04 мск администрация Раменского городского округа сообщила об отбое опасности БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Обломок беспилотника в деревне Становое

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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11:31. В Тульской области отразили атаку украинских беспилотников, по предварительным данным, повреждений и пострадавших нет — губернатор Миляев.

11:23. Польский премьер-министр Дональд Туск допустил, что в ближайшее время США объявят условия урегулирования на Украине — Polskie Radio.

11:18. 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейпер, воевавший на стороне Украины, погиб 5 ноября — телеканал Sky News со ссылкой на родственников убитого.

11:15. Еще два БПЛА сбиты над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет — губернатор Клычков.

11:08. Париж намерен поставить Киеву новую партию ракет SCALP — министр Вооруженных сил Франции Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

11:07. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты, за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 36 рейсов — Росавиация.

Крупнейшие удары БПЛА по России

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10:36. Восемь беспилотников сбито над территорией Орловской области, по предварительным данным, повреждений и пострадавших нет — губернатор региона Клычков.

10:28. Взрывы прогремели в Харькове — украинское издание «Страна». В Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

10:25. В подмосковном поселке Софьино Раменского городского округа в результате атаки БПЛА загорелись два автомобиля — ТАСС.

10:22. Опасность атаки БПЛА отменена в Раменском и Жуковском городских округах — местная администрация.

10:17. Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево — Росавиация.

10:08. В результате атаки беспилотников в Раменском городском округе загорелись два дома в поселке Становое, ранена 52-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук — губернатор Московской области Воробьев.

Фотогалерея

Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года

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Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области &lt;br> На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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9:59. Сбиты еще 7 БПЛА в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна, на данный момент в Подмосковье уничтожены 32 беспилотника — мэр Собянин.

9:44. Сбиты еще три беспилотника в Раменском и Коломне — «Интерфакс».

9:28. Общее число БПЛА, летевших на Москву и сбитых силами ПВО, достигло 22 — мэр Собянин.

9:14. Еще пять беспилотников сбиты в городских округах Раменское и Домодедово — мэр Москвы Собянин. Общее число сбитых в Подмосковье БПЛА достигло 17.

9:08. Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты в Раменском, Домодедово и Коломне — мэр столицы Собянин.

9:03. Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и вылет самолетов по соображениям безопасности — Росавиация.

8:59. Силы ПВО сбили в Раменском городском округе четыре беспилотника, летевших на Москву — мэр столицы Собянин.

Карты боевых действий в зоне СВО

Карты боевых действий в зоне СВО

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8:56. Государство не будет оказывать помощь семье погибшего мужчины, который в нарушение запрета властей поехал на личном автомобиле в закрытое село Старый Хутор и подорвался на мине — губернатор региона Гладков.

8:52. Пожар начался на территории гаражного кооператива в Калужской области после атаки БПЛА — губернатор региона Шапша.

8:50. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских БПЛА над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями — Минобороны РФ.

8:35. Из-за обстрелов площадь лесных пожаров в Запорожской области выросла в 2024 году в 37,5 раза по сравнению с прошлым годом — ТАСС со ссылкой на и. о. министра природы, экологии и недропользования региона Александра Воробьева.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 990-й

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