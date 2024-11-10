Экс-главком НАТО назвал не самым худшим сценарий уступок территорий Украиной

Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис допустил, что избранный президент США Дональд Трамп заставит Украину уступить подконтрольные России территории, но взамен она получит «реальный путь в НАТО через три-пять лет». В разговоре с CNN он назвал это не худшим сценарием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Hagen / AP Фото: Kevin Hagen / AP

«Это будет похоже на окончание Корейской войны. Путин, к сожалению, в конечном итоге останется примерно с 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует. Но остальная часть Украины — 80%, подавляющее большинство населения,— останется демократичной и свободной»,— сказал господин Ставридис (цитата по Newsweek).

Экс-главком подчеркнул, что Вашингтон не сможет навязать Киеву дипломатическое урегулирование конфликта, так как об этом «должны договориться украинцы и россияне». В то же время он пообещал «быть первым, кто проголосует за Нобелевскую премию мира» господину Трампу, если он завершит конфликт на Украине за 24 часа, как и обещал во время предвыборной кампании.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Дональд Трамп рассматривает в качестве варианта завершения конфликта на Украине создание демилитаризованной зоны и обязательство Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Сам господин Трамп во время обращения к сторонникам заявил, что не собирается развязывать войны во время своего президентского срока, а намерен их остановить.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».