Что происходило после ввода войск России на Украину. День 990-й

Старший советник республиканца Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что возвращение Украиной территорий не является целью США. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что его страна не будет сильнее, чем есть, вовлекаться в конфликт на Украине. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае конфискации российских активов и в случае эскалации на Украине возможен разрыв дипломатических отношений с США. Пентагон подтвердил, что снял запрет на ремонт американскими подрядчиками американского вооружения на территории Украины. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

21:19. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ из гаубиц обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Новой Каховке. Погиб один человек, еще двое получили травмы.

20:47. Старший советник республиканца Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация Белого дома сосредоточится на достижении мира на Украине. Он добавил, что возвращение территорий «не является целью Соединенных Штатов».

19:30. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз подготовит 75 тыс. военных ВСУ к концу зимы в рамках миссии по военной помощи Украине (EUMAM). При этом он отметил, что страны ЕС еще не пришли к согласию в вопросе переноса миссии на территорию Украины.

17:42. Польша не даст сильнее вовлечь себя в конфликт на Украине в связи с ожидаемым падением интереса США к помощи Киеву. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.

17:41. В администрации президента США Джо Байдена стремятся определить, как реализовать план, предусматривающий использование оставшихся средств на помощь Украине до возвращения к власти Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

17:41. Чудовищная западная пропаганда блокировала возможность для общества и политиков получать правдивую информацию о происходящем вокруг Украины и принимать правильные решения, что в свою очередь и привело к конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

14:54. США в рамках последнего пакета помощи передадут Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS перед возвращением в Белый дом президента Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их словам, глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS в обход других покупателей.

14:37. В городе Алексине повреждено остекление у четырех частных домов в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет.

14:09. Террористы при поддержке Украины и ряда бывших партнеров Бамако заинтересованы в смене режима в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Об этом заявил ТАСС глава МИД Мали Абдулайе Диоп.

13:11. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил 15 водителей, которые помогли эвакуировать жителей Краснояружского района 12 августа 2024 года. Господин Гладков отметил, что награжденные «не задумываясь, бросились на помощь», когда люди были вынуждены покинуть свои дома.

11:41. МИД РФ: Украина открыто поддерживает террористов в Африке, РФ будет бороться с этой неприемлемой практикой.

11:40. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X. Он отметил, что это его пятый визит в Киев и последний раз в качестве главы дипслужбы ЕС. Боррель подчеркнул, что поддержка Украины и дальше будет оставаться главной темой на повестке Евросоюза.

11:37. Угроза разрыва дипломатических отношений с США сохраняется в случае конфискации российских замороженных активов и в случае эскалации ситуации на Украине, заявил в интервью «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

11:36. Средства противовоздушной обороны в ночь на 9 ноября отражали атаку над семью регионами. 28 беспилотников самолетного типа сбито над Брянской областью, 12 — над Курской, говорится в сводке Минобороны России в Telegram. Еще 4 БПЛА уничтожены над Новгородской областью, по 2 — над Смоленской и Тульской, по 1 — над Орловской и Тверской областями. Всего — 50 беспилотников.

11:35. Избранный президент США Дональд Трамп уже начал формировать политику страны по двум основным направлениям — Украине и Израилю. Предполагается, что наиболее остро изменение политики Вашингтона почувствуют в Киеве. Украинские власти уже движутся к тому, чтобы признать необходимость переговоров, считает Шелби Магид, замдиректора Евразийского центра Атлантического совета (признан в РФ нежелательной организацией).

11:35. Премьер Великобритании Кир Стармер не дает Украине дальнобойное оружие, заявили источники The Guardian в Киеве. По их мнению, отношения с Лондоном ухудшились с приходом к власти лейбористов.

11:34. Министерство обороны США прокомментировало публикации СМИ о снятии запрета на размещении американских военных подрядчиков на Украине для ремонта вооружения. Ведомство заверило, что подрядчики «будут находиться далеко от линии фронта и не будут сражаться с российскими войсками».

11:33. Разговор президента Франции Эмманюэля Макрона и победившего в выборах президента США Дональда Трампа длился 25 минут. По данным источников The Wall Street Journal, господин Макрон убеждал господина Трампа гарантировать, что любой дипломатический процесс с Россией по Украине приведет к «настоящим уступкам Кремля».