Тарифы в гору!

По информации “Ъ”, ОАО РЖД хочет довольно сильно поднять тариф на перевозку грузов в 2025 году. Речь идет об индексации на 17,2% для финансирования минимально необходимой, по мнению монополии, инвестпрограммы компании в 1,1 трлн руб., либо на 22,7% для обеспечения 1,8 трлн руб. инвестиций. Также монополия по-прежнему предлагает перейти на принцип индексации тарифа не по потребительской, а по промышленной инфляции, добавив к этому показателю учет долговой нагрузки. Эксперты полагают, что вероятность принятия предложений ОАО РЖД довольно высока и грузоотправителям следует вести торг с монополией не столько о снижении запросов, сколько на предмет преференций в перевозках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тарифные предложения ОАО РЖД (на фото — гендиректор компании Олег Белозеров) с высокой вероятностью будут приняты, считают эксперты

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Тарифные предложения ОАО РЖД (на фото — гендиректор компании Олег Белозеров) с высокой вероятностью будут приняты, считают эксперты

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ОАО РЖД предлагает заметно увеличить индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 2025 год. Как рассказали “Ъ” источники в отрасли, текущее предложение ОАО РЖД — либо суммарно проиндексировать тарифы на 17,2%, но индексацию на 3,6% провести с 1 ноября 2024 года, а с 1 января 2025 года доиндексировать еще на 13%, либо провести одноэтапную индексацию в 22,7% с 1 января. В первом случае это обеспечит финансирование инвестпрограммы на 2025 год в объеме 1,1 трлн руб.— минимально, на взгляд ОАО РЖД, необходимом объеме,— а во втором — в полном объеме 1,8 трлн руб.

Также компания предложила перейти на новый принцип индексации тарифов.

Сейчас (формально) это «инфляция минус 0,1%», а конкретно среднеарифметический индекс потребительских цен (ИПЦ) за четыре года — два предыдущих, текущий и последующий — минус 0,1%. Новые принципы предполагают использование композитного индекса ценового давления и учет в тарифе ежегодного прироста долговых обязательств ОАО РЖД, рассказывает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией.

ОАО РЖД давно просит перейти на индекс ценового давления, то есть, по сути своей, учет в тарифе разных статей не только потребительской, но и промышленной инфляции: удорожание материалов, топлива, электроэнергии и т. д. (см. “Ъ” от 13, 14 и 30 сентября 2021 года, 18 августа 2022 года, 2 октября 2023 года). Дополнительные доходы монополии при переходе на эту систему оценивались примерно в 30 млрд руб. в год. Учет роста долговых обязательств тогда не предполагался. В ОАО РЖД не пояснили “Ъ”, каким должен быть вклад нового принципа индексации в доходы компании, отказавшись и от других комментариев.

Также компания предлагает сохранить на долгосрочный период действующие целевые надбавки к тарифам, не возвращать отмененные льготные коэффициенты к тарифам на перевозки угля на экспорт, повысить тарифы на перевозку контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов, рассказывает собеседник “Ъ”. На возвращении льгот для угольщиков настаивали и сами компании, и Минэнерго, в то время как ОАО РЖД оценивало свои потери от этого в 295 млрд руб. в год (см. “Ъ” от 22 мая).

В последние десять лет индексация тарифа на железнодорожные грузоперевозки в основном держалась в пределах 10%, а в 2014 году ее просто не было.

Но в 2022 году тариф был проиндексирован дважды: на 6,8% в начале года и на 11% с июня, давая итоговую индексацию к уровню 2021 года в 18,6% без учета эффекта приостановленных в том же году льгот для угольного экспорта. Позже таких резких скачков не наблюдалось, индексация на 2024 год составила 10,75%.

Собеседник “Ъ” среди грузоотправителей считает, что запросы ОАО РЖД с учетом перехода экономики на военные рельсы и глобального изменения логистических потоков можно было бы понять, если бы не катастрофическое падение качества услуг, рост оборота вагона и замедление движения. При этом другой собеседник “Ъ” говорит, что в последние годы не наблюдает столь бурного протеста крупных клиентов в ответ на тарифные запросы ОАО РЖД, как в конце 2010-х годов. Так, источник, знакомый с ходом совещания на прошлой неделе по вопросу тарифных предложений ОАО РЖД, говорит, что крупные грузоотправители в целом соглашались на индексацию, однако просили, чтобы либо вторая ее часть была меньше или была сдвинута на март, либо была уменьшена минимальная инвестпрограмма ОАО РЖД, которую необходимо покрыть за счет этих сборов. В обмен они хотели увеличения объемов вывоза своей продукции, тарифных преференций при поставке в непремиальных экспортных направлениях, компенсации подъема тарифов за счет отмены экспортной пошлины и так далее.

В Минтрансе, Минэкономики и ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что на самом деле для экспортно ориентированных отраслей способность вынести этот размер индексации прямо зависит от девальвации рубля: если он ослабнет на 10% за полгода, к чему есть все предпосылки, это будет вполне терпимо. Он предполагает, что правительство удовлетворит требования ОАО РЖД, и в этой ситуации экспортеры осознают, что нет смысла в том, чтобы «идти навстречу поезду»: нужно соглашаться, но при этом попытаться выторговать себе условия получше — в плане увеличения объемов вывоза продукции. Грузоотправителям выгоднее более низкая инвестпрограмма ОАО РЖД, поскольку более высокая означает больший объем стройки, говорит господин Бурмистров, а следовательно, меньший объем перевозок. При этом, предупреждает он, то, что терпимо для экспортеров, не обязательно будет терпимо для грузоотправителей, ориентированных на внутренний рынок, и рост тарифов может привести к дальнейшему увеличению оттока внутрироссийских грузов на автомобильный и внутренний водный транспорт.

Наталья Скорлыгина