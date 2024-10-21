Борьба с тарифным контейнеравенством

ОАО РЖД подготовило предложения по повышению тарифов на перевозку контейнеров, которые исторически росли меньшими темпами, чем тарифы на прочие грузы. В 2025–2026 годах ставки могут вырасти на 5% ежегодно. Участники рынка отмечают, что контейнеры выделяются на рынке только ростом перевозки при общем снижении погрузки, а бремя финансирования инвестпрограммы ОАО РЖД должно равномерно распределяться между разными грузами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ОАО РЖД предлагает повысить тарифы на перевозку контейнеров на 5% ежегодно в 2025–2026 годах, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с инициативой. Эта мера фигурирует в обсуждении индексации тарифов на 2025 год. Среди прочих предложений ОАО РЖД, по мнению монополии, необходимых для финансирования инвестпрограммы минимум на 1,1 трлн руб.,— переход на учет в тарифе промышленной инфляции вместо потребительской, невозвращение льготных коэффициентов к тарифам на перевозку угля (см. “Ъ” от 18 сентября), индексация тарифов на порожний пробег (см. “Ъ” от 14 октября).

ОАО РЖД и ранее говорило о необходимости проиндексировать тарифы на перевозку контейнеров, которые удерживались в заниженном состоянии во времена, когда монополии принадлежал крупнейший оператор платформ «Трансконтейнер», в том числе для раскатки новых маршрутов.

При обсуждении параметров индексации на 2025 год ОАО РЖД упоминало о необходимости «сокращения избыточных тарифных преференций для контейнерных перевозок», не конкретизируя цифры. В 2020 году первый заместитель гендиректора ОАО РЖД Вадим Михайлов говорил, что для выравнивания позиций с автотранспортом на коротких маршрутах и с deep sea — на длинных ОАО РЖД добилось у регуляторов замедления темпов индексации тарифов на перевозку контейнеров и введения льготного коэффициента в 0,47 при перевозках от 4 тыс. км. Тогда разрыв между тарифами был 21,2%. В 2017 году тариф на контейнерные перевозки был увеличен на 4%, разрыв сократился до 16,5%, и стало понятно, что повышение тарифов не замедляет рост перевозок (см. “Ъ” от 4 августа 2020 года). На 2022 год разрыв между тарифами снизился до 11,2%. В ОАО РЖД от комментариев отказались.

Контейнерные перевозки безубыточны для ОАО РЖД и отличаются только тем, что показывают рост, несмотря на общее падение погрузки, говорит исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (объединяет крупнейших контейнерных операторов РФ) Сергей Авсейков.

Перевозки контейнеров на сети ОАО РЖД в сентябре выросли на 1,9%, в январе—сентябре — на 7,8%, до 5,9 млн TEU (груженых и порожних) во всех видах сообщения.

FESCO, учитывающее также перевалку и морские перевозки, но лишь груженые контейнеры, оценивает рост рынка в январе—августе в 8,1% до 4,38 млн TEU и ожидает к 2030 году достижения уровня в 8,3 млн груженых TEU. По оценке Strategy Partners и ГК «Дело», рынок контейнерных перевозок до 2035 года будет расти со среднегодовыми темпами 3,4%, до 10,1 млн TEU. Общая погрузка ОАО РЖД в сентябре снизилась на 6,3% к прошлому году, по итогам девяти месяцев — на 4%, до 889,7 млн тонн.

Как отмечает господин Авсейков, бизнес продолжает вкладывать значительные средства в развитие железнодорожной инфраструктуры — сухие и морские терминалы, флот и подвижной состав для поддержания темпов роста контейнерного рынка. «В связи с этим мы не считаем, что дополнительное повышение железнодорожных тарифов является сбалансированным решением,— говорит он.— Финансирование инвестиционной программы ОАО РЖД должно быть распределено поровну между всеми грузами».

Источник “Ъ”, знакомый с обсуждением, говорит, что первоначально ОАО РЖД предлагало сразу в 2025 году повысить контейнерные тарифы на 10% сверх базовой индексации, но в итоге разнесли рост на два года. «ОАО РЖД не первый год поднимает вопрос об опережающей индексации тарифов на контейнерные перевозки по сравнению с другими видами грузов,— говорит он.— Но ранее аргументы перевозчика оказывались неубедительными для регулятора». По его мнению, дополнительная индексация тарифов на контейнерные перевозки сверх уровня, согласованного правительством в макроэкономическом прогнозе на 2025 год (13,8%), повысит нагрузку на грузоотправителей и операторов и может стать стимулом для оттока грузов с железной дороги на другие виды транспорта, прежде всего автомобильный.

Наталья Скорлыгина