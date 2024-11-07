В автокредитование пришла зима

По итогам октября выдача автокредитов сократилась на 32% к прошлому месяцу, отреагировав таким образом на рост ключевой ставки ЦБ и ужесточение регулирования — как в виде введения надбавок к коэффицентам риска, так и в виде утильсбора. Ситуация, учитывая риторику Центробанка, будет, скорее всего, только усугубляться, что может привести к увеличению продаж автомобилей за наличный расчет или за альтернативные источники финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В октябре 2024 года объем выданных автокредитов вернулся к значениям прошлого года — 168 млрд против 167 млрд руб. Это следует из предварительных данных аналитического агентства Frank RG. По сравнению с сентябрем 2024 года (когда был зафиксирован исторический рекорд, см. “Ъ” от 7 октября) выдачи рухнули на 32%.

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Сегмент автокредитов до последнего времени оставался более устойчивым. В частности, по оценке Frank RG, объем выдачи кредитов наличными снижается пятый месяц подряд и по итогам октября едва превысил 300 млрд руб. (менее 50% от прошлогоднего показателя). Выдача ипотечных кредитов (после завершения в середине года льготной программы на новостройки) занимает менее 50% от прошлогодних показателей (360 млрд руб. в октябре).

Банкиры и эксперты указывают, что основными причинами резкого спада в автокредитовании были введение утильсбора (см. “Ъ” от 11 октября) и высокие ставки на долговом рынке.

Согласно данным, представленным на сайте «Банки.ру», ставки нередко достигают 20–30% годовых. При этом, по словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, в отличие от менее эластичных по ставке необеспеченных кредитов и кредитных карт, средние ставки в автокредитах стремительно подбираются к предельной полной стоимости кредита (28–29% годовых), что «может заметно охладить данный сегмент в четвертом квартале». Начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников отмечает, что особо чувствительна ситуация для тех, кто предпочитает автомобили с пробегом, так как «для новых работают субсидированные программы производителей с более доступными параметрами по кредитам».

Дополнительными факторами, сдерживающими спрос на автокредиты, «выступили действующие макропруденциальные надбавки для кредитных организаций со стороны Банка России», отмечают в ВТБ. С 1 июля 2024 года ЦБ ввел надбавки к коэффициентам риска для заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50% (см. “Ъ” от 27 апреля). Кроме того, Иван Уклеин отмечает, что существенное влияние на динамику сегмента оказало введение с 1 октября дифференцированных риск-весов в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки на заемщика.

Вместе с тем резко негативная динамика в сегменте автокредитования наблюдается на фоне сохранения высоких объемов продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV).

По данным «Автостата», прошлом месяце продажи в 1,5 раза превзошли результат прошлого года и превысили 171 тыс. штук (см “Ъ” от 6 ноября). По сравнению с сентябрем текущего года рост составил 13,5%. Как отмечает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, это может указывать «на смещение интереса покупателей к сделкам за наличный расчет или за альтернативные источники финансирования».

При этом ближайшие перспективы сегмента выглядят в настоящее время не очень радужными. Лишь в декабре, по мнению директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, ожидается оживление автокредитования, в том числе за счет дополнительного роста спроса в преддверии очередного повышения утильсбора с 1 января. По оценке аналитиков Frank RG, автокредитованию в 2025 году придется пройти через сложный период высоких ставок и нового регулирования, на фоне которого многие банки всерьез задумаются о закрытии розничного автобизнеса. В частности, заместитель председателя правления Ингосстрах-банка Олег Чернышов указывает, что ситуация может усугубиться с апреля, так как возможна интеграция прямых макропруденциальных лимитов (МПЛ, см. “Ъ” от 18 октября). Кроме того, в конце декабря этого года ЦБ может еще раз поднять ключевую ставку. Как резюмировал старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов, в целом 2025 год «станет годом поисков капитала, затягивания поясов и ужесточающейся конкуренции».

Ксения Дементьева