К автокредитам подкатывают лимиты

Банк России планирует вводить макропруденциальные лимиты (МПЛ) в автокредитовании. Сейчас МПЛ, ограничивающие банкам возможности наращивать выдачу закредитованным заемщкам, действуют для необеспеченных кредитов и займов. Точных параметров готовящихся ограничений пока нет, но в банках уже ждут резкого снижения выдач в сегменте, который до последнего времени был лидером рынка розничного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банк России планирует получить законодательные полномочия по введению макропруденциальных лимитов по автокредитованию. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis в четверг 17 октября. Такие лимиты вводятся для ограничения долговой нагрузки заемщиков и уже действуют в отношении необеспеченных кредитов и займов. Так, на четвертый квартал 2024 года на долю заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% должно приходиться не более 3% выдач (в третьем квартале было не более 5%), на долю заемщиков с ПДН 50–80% — 15% (в третьем квартале — 20%). Ранее ЦБ получил законодательное разрешение на введение МПЛ на ипотеку, однако пока не воспользовался этой мерой.

Сегмент автокредитования на протяжении последних месяцев демонстрирует рекордные показатели и остается лидером розничного кредитования. По данным Frank RG, по итогам сентября был установлен очередной исторический рекорд по выдачам — почти 174 тыс. автокредитов на 248 млрд руб. (см. “Ъ” от 7 октября). Другие сегменты в эти месяцы показывали либо спад, либо стагнацию выдачи.

При этом автокредитование долгое время оставалось наименее зарегулированным сегментом розничного кредитования.

На него не распространялись МПЛ, и лишь с 1 июля 2024 года ЦБ ввел надбавки к коэффициентам риска для заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50% (см. “Ъ” от 27 апреля). При этом регулятор неоднократно подчеркивал свою обеспокоенность высокими темпами выдачи автокредитов.

На этом фоне введение ограничений было неизбежным, сходятся во мнении эксперты, даже несмотря на высокое качество портфеля автокредитов. По данным НБКИ, в августе 2024 года доля просроченной задолженности (более 90 дней) составляла 5,5%, причем на этом уровне показатель держится с марта. В 2023 году показатель доходил в отдельные периоды до 6,7%. По данным НАПКА, доля автокредитов в цессионных портфелях минимальна и не превышает 1%.

«Заемщики, получившие автокредиты еще по низким ставкам, стараются их обслуживать максимально качественно. Доля же совсем "плохих" заемщиков размывается новыми выдачами»,— поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Как именно МПЛ будут определяться для залоговых кредитов, пока не ясно. Эксперты полагают, что принцип будет тот же, что и в беззалоговом кредитовании. Традиционно ограничения касаются заемщиков с ПДН выше 50%, усложняя одобрение кредитов для них. Для тех, у кого ПДН (с учетом нового кредита, на который подается заявка) превышает 80%, оформить новый кредит до оптимизации текущей долговой нагрузки может быть практически невозможно, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако по автокредитам МПЛ должны работать мягче, чем по потребительским кредитам, поскольку кредитные риски здесь отчасти закрываются адекватным потенциалом возмещения потерь кредиторов в случае дефолта заемщиков за счет реализации залогов, отмечает он. Однако, по мнению гендиректора агентства «Бизнес Дром» Павла Самиева, сомнительно, что регулятор будет разбираться в ликвидности залоговых активов.

Сами банки неохотно комментируют инициативу Банка России. Лишь в ВТБ подчеркнули, что ЦБ пока не доводил до банков конкретные условия лимитов для автокредитов. Но их введение, безусловно, станет дополнительным фактором «охлаждения» рынка, уверены в банке. По их оценке, в четвертом квартале 2024 года динамика рынка значимо замедлится — рост составит всего 12% к октябрю—декабрю 2023 года. По данным Frank RG, в третьем квартале 2024 года результат в 1,5 раза превысил прошлогодний показатель.

Впрочем, накануне введения МПЛ можно ожидать определенного роста выдач кредитов в сегменте, допускает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Однако, по его мнению, большее воздействие на динамику будут оказывать ожидания роста цен на автомобили вследствие волн увеличения утилизационного сбора и инфляции, а также роста кредитных ставок.

В Банке России не ответили на вопросы “Ъ”.

Полина Трифонова