Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За такие деньги денег не надо

Ставки по кредитам наличными препятствуют выдаче

По итогам сентября банки выдали россиянам кредитов наличными на сумму 433,8 млрд руб., что на 23% меньше, чем месяцем ранее. Последний раз такое падение сегмент показывал в январе 2023 года. В надвигающийся высокий сезон ажиотажного спроса частично банкиры смогут отыграть падение за счет сегмента кредитных карт и развития сервисов рассрочек. Однако уровни одобрения по кредитам наличными к концу года едва ли будут превышать 20%, прогнозируют эксперты.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным экспресс-мониторинга Frank RG, по итогам сентября банки выдали физлицам 2,56 млн кредитов наличными на общую сумму 433,8 млрд руб. Это на 22% и 23% соответственно меньше, чем в августе текущего года, и на 16% и 27% — чем годом ранее.

Сегмент кредитов наличными показал по итогам прошедшего месяца самое сильное снижение в месячном сравнении с января прошлого года.

Тогда снижение выдач в рублевом выражении составило 24% месяц к месяцу. В годовом сравнении это самое сильное падение с июля 2022 года. Сегмент кредитов наличными показывает снижение как в штуках, так и в рублях уже четвертый месяц подряд.

Всего, по информации Frank RG, в сентябре текущего года банки выдали россиянам кредитов на сумму 1,086 трлн руб. Это на 9,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 37,6% ниже, чем годом ранее. Снижение по итогам прошедшего месяца показали все сегменты кредитования, кроме автокредитов. Этот сегмент продолжает уже несколько кварталов находиться вблизи рекордных значений, показывая незначительные колебания в месячном сравнении (см. “Ъ” от 6 сентября). Сегменты ипотечного кредитования и кредитов в точках продаж (POS) показали снижение по итогам сентября как в количественном, так и в денежном выражении.

Всего по итогам девяти месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

«Отрицательная динамика в сегменте кредитов наличными может объясняться в том числе отменой ЦБ моратория на ограничение полной стоимости кредита (ПСК) с 1 июля, а также действующими охлаждающими мерами Центрального банка в сегменте»,— поясняют эксперты Frank RG.

По итогам июля 2024 года полная стоимость кредита в сегменте кредитов наличными достигла 27,1%, это максимальный показатель с апреля 2022 года (см. “Ъ” от 19 августа). Текущий уровень ПСК уже близок к предельно допустимому регулятором. В сентябре финансовые маркетплейсы предлагали кредиты наличными с ПСК в диапазоне от 8,5% до 42%. И хотя в потребительском сегменте, где предоставляются кредиты без залога, увеличение ставки на 1–2 процентных пункта не оказывает столь значительного воздействия, такой многократный рост вкупе с остальными факторами тормозит рынок, признает гендиректор «Бизнес Дром» Павел Самиев.

Закредитованность граждан вернулась в 2022 год

В рамках ужесточения ДКП ожидать лояльности со стороны банков в части выдачи кредитов не стоит, ожидает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. «Это связано с повышением требований со стороны ЦБ к формированию резервов банками под необеспеченные займы, при этом серьезной проблемой становится закредитованность населения,— поясняет он.— Уже сейчас процент одобрения заявок по новым кредитам не превышает 40% и к концу года может снизиться еще значительнее и остановиться на отметке не выше 20%».

Кроме того, из-за высоких процентных ставок практически полностью утратили смысл кредитные программы рефинансирования, добавляет независимый эксперт Андрей Бархота. Часть потребности заемщиков в кредитах может локализоваться в сегменте залогового кредитования, другая часть спроса перейдет в кредитные карты и сервисы рассрочки, допускает он. Так или иначе, ожидать традиционного высокого сезона в этом году на рынке кредитования не стоит, сходятся во мнении эксперты.

Полина Трифонова, Юлия Пославская

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...