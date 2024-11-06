Тамбову представили выбор президента

Врио губернатора Евгений Первышов в среду прибыл в Тамбовскую область, руководителем которой президент назначил его два дня назад. Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы от «Единой России» и участник специальной военной операции (СВО) признался, что регион является для него незнакомым, но пообещал «в кратчайшие сроки» изучить его историю и разобраться в социально-экономических вопросах. Местные политики выразили надежду, что смогут найти общий язык с новым губернатором благодаря его опыту работы в разных ветвях власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший тамбовский губернатор Максим Егоров (в центре) оптимистично оценивает перспективы своего преемника Евгения Первышова (справа)

Фото: Павел Васильев, Коммерсантъ Бывший тамбовский губернатор Максим Егоров (в центре) оптимистично оценивает перспективы своего преемника Евгения Первышова (справа)

Фото: Павел Васильев, Коммерсантъ

Из самолета в аэропорту Тамбова (это единственная в Черноземье воздушная гавань, не закрытая из-за проведения СВО) Евгений Первышов вышел в сопровождении полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. Нового руководителя области встретил теперь уже бывший глава региона Максим Егоров, который в понедельник оставил пост в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне» (см. “Ъ” от 5 ноября). Правда, что это за работа, до сих пор не известно.

Собравшимся в большом зале правительства Тамбовской области чиновникам, депутатам и бизнесменам господин Щеголев отрекомендовал господина Первышова как мужественного и патриотичного человека с богатым управленческим опытом в исполнительной и законодательной власти. Полпред выразил уверенность, что новый глава области сумеет преумножить все лучшее, чего достигла команда предыдущего губернатора, а также добиться новых результатов. В свою очередь, Максим Егоров сказал, что передает Евгению Первышову регион, ставший для него родным:

«Символично, что указ президента подписан 4 ноября, в День народного единства и праздник Казанской иконы Божьей матери. Пусть образ святыни оберегает и защищает вас, пусть единство и сплоченность остаются нашей силой».

Сам врио губернатора признался, что Тамбовская область является для него незнакомым регионом, поэтому ему предстоит в кратчайшие сроки ознакомиться с его историей и социально-экономическим положением. «История Тамбовской области достаточно интересная и богатая, и культурное наследие достаточно серьезное. Можно привести в пример, что Державин Гавриил Романович был губернатором Тамбовской области»,— продемонстрировал господин Первышов свои первые познания в изучаемом предмете.

По его мнению, Тамбовская область имеет потенциал для развития в сферах образования и промышленности. В качестве первоочередных врио губернатора назвал задачи, связанные с коммунальной инфраструктурой и социальной сферой, с благополучием жителей и поддержкой участников СВО и членов их семей. В финале выступления Евгений Первышов попросил присутствующих настроиться на серьезную и конструктивную работу.

Депутат Госдумы от Тамбовской области Тамара Фролова («Единая Россия», ЕР) после представления своего коллеги (господин Первышов еще не успел сдать думский мандат) пожелала ему сделать максимум возможного и оправдать доверие руководства страны и жителей, которые «с его приходом связывают большие надежды на позитивные изменения во всех отраслях». Замсекретаря тамбовского отделения ЕР и депутат облдумы Константин Черкасов сообщил “Ъ”, что тоже ожидает от нового назначения только позитива: «Сегодня Евгений Алексеевич (Первышов.— “Ъ”) сказал, что все те начинания, которые были запущены при Максиме Борисовиче (Егорове.— “Ъ”), должны быть доведены до логического конца, и будут сформированы и решены новые задачи. Я думаю, что человек, имеющий большой опыт работы в статусе высшего должностного лица крупного города и в статусе депутата, понимает, как решить любую проблему со стороны и исполнительной, и законодательной власти. Депутатскому корпусу разных уровней будет проще найти с ним взаимопонимание, потому что он понимает, как работают депутаты на заседаниях и в избирательных округах».

На плодотворную работу с новым руководством региона рассчитывают и представители парламентской оппозиции.

Глава тамбовской ячейки «Справедливой России — За правду» Павел Плотников считает, что господин Первышов с учетом его работы в Краснодаре и участия в СВО покажет себя как грамотный руководитель. А еще один депутат Госдумы от Тамбовской области и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев уверен, что найдет общий язык с врио губернатора, потому что «это проще сделать с теми, кто, как и ты, прошел боевое слаживание».

Политолог Владимир Слатинов считает, что призыв Евгения Первышова к элитам настроиться на серьезную работу отвечает на запросы и ожидания, возложенные на него как на первого участника программы «Время героев» среди врио губернаторов: «Думаю, он будет стараться оправдать эти ожидания, демонстрируя наступательный стиль в поиске дополнительных инструментов регионального развития. Но скоро он может столкнуться с тем, с чем в свое время столкнулся Максим Егоров,— с ограниченной ресурсной и кадровой базой региона. Даже с учетом помощи со стороны федерального центра и лоббистских возможностей Первышова преодолеть эти препятствия будет довольно сложно».

Сергей Толмачев, Воронеж