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Коммерсантъ FM
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Тамбову представили выбор президента

От нового губернатора в регионе ждут применения на практике опыта мэра и депутата

Врио губернатора Евгений Первышов в среду прибыл в Тамбовскую область, руководителем которой президент назначил его два дня назад. Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы от «Единой России» и участник специальной военной операции (СВО) признался, что регион является для него незнакомым, но пообещал «в кратчайшие сроки» изучить его историю и разобраться в социально-экономических вопросах. Местные политики выразили надежду, что смогут найти общий язык с новым губернатором благодаря его опыту работы в разных ветвях власти.

Бывший тамбовский губернатор Максим Егоров (в центре) оптимистично оценивает перспективы своего преемника Евгения Первышова (справа)

Бывший тамбовский губернатор Максим Егоров (в центре) оптимистично оценивает перспективы своего преемника Евгения Первышова (справа)

Фото: Павел Васильев, Коммерсантъ

Бывший тамбовский губернатор Максим Егоров (в центре) оптимистично оценивает перспективы своего преемника Евгения Первышова (справа)

Фото: Павел Васильев, Коммерсантъ

Из самолета в аэропорту Тамбова (это единственная в Черноземье воздушная гавань, не закрытая из-за проведения СВО) Евгений Первышов вышел в сопровождении полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. Нового руководителя области встретил теперь уже бывший глава региона Максим Егоров, который в понедельник оставил пост в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне» (см. “Ъ” от 5 ноября). Правда, что это за работа, до сих пор не известно.

Итоги правления Максима Егорова

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Собравшимся в большом зале правительства Тамбовской области чиновникам, депутатам и бизнесменам господин Щеголев отрекомендовал господина Первышова как мужественного и патриотичного человека с богатым управленческим опытом в исполнительной и законодательной власти. Полпред выразил уверенность, что новый глава области сумеет преумножить все лучшее, чего достигла команда предыдущего губернатора, а также добиться новых результатов. В свою очередь, Максим Егоров сказал, что передает Евгению Первышову регион, ставший для него родным:

«Символично, что указ президента подписан 4 ноября, в День народного единства и праздник Казанской иконы Божьей матери. Пусть образ святыни оберегает и защищает вас, пусть единство и сплоченность остаются нашей силой».

Сам врио губернатора признался, что Тамбовская область является для него незнакомым регионом, поэтому ему предстоит в кратчайшие сроки ознакомиться с его историей и социально-экономическим положением. «История Тамбовской области достаточно интересная и богатая, и культурное наследие достаточно серьезное. Можно привести в пример, что Державин Гавриил Романович был губернатором Тамбовской области»,— продемонстрировал господин Первышов свои первые познания в изучаемом предмете.

По его мнению, Тамбовская область имеет потенциал для развития в сферах образования и промышленности. В качестве первоочередных врио губернатора назвал задачи, связанные с коммунальной инфраструктурой и социальной сферой, с благополучием жителей и поддержкой участников СВО и членов их семей. В финале выступления Евгений Первышов попросил присутствующих настроиться на серьезную и конструктивную работу.

Чем известен Евгений Первышов

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Депутат Госдумы от Тамбовской области Тамара Фролова («Единая Россия», ЕР) после представления своего коллеги (господин Первышов еще не успел сдать думский мандат) пожелала ему сделать максимум возможного и оправдать доверие руководства страны и жителей, которые «с его приходом связывают большие надежды на позитивные изменения во всех отраслях». Замсекретаря тамбовского отделения ЕР и депутат облдумы Константин Черкасов сообщил “Ъ”, что тоже ожидает от нового назначения только позитива: «Сегодня Евгений Алексеевич (Первышов.— “Ъ”) сказал, что все те начинания, которые были запущены при Максиме Борисовиче (Егорове.— “Ъ”), должны быть доведены до логического конца, и будут сформированы и решены новые задачи. Я думаю, что человек, имеющий большой опыт работы в статусе высшего должностного лица крупного города и в статусе депутата, понимает, как решить любую проблему со стороны и исполнительной, и законодательной власти. Депутатскому корпусу разных уровней будет проще найти с ним взаимопонимание, потому что он понимает, как работают депутаты на заседаниях и в избирательных округах».

На плодотворную работу с новым руководством региона рассчитывают и представители парламентской оппозиции.

Глава тамбовской ячейки «Справедливой России — За правду» Павел Плотников считает, что господин Первышов с учетом его работы в Краснодаре и участия в СВО покажет себя как грамотный руководитель. А еще один депутат Госдумы от Тамбовской области и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев уверен, что найдет общий язык с врио губернатора, потому что «это проще сделать с теми, кто, как и ты, прошел боевое слаживание».

Политолог Владимир Слатинов считает, что призыв Евгения Первышова к элитам настроиться на серьезную работу отвечает на запросы и ожидания, возложенные на него как на первого участника программы «Время героев» среди врио губернаторов: «Думаю, он будет стараться оправдать эти ожидания, демонстрируя наступательный стиль в поиске дополнительных инструментов регионального развития. Но скоро он может столкнуться с тем, с чем в свое время столкнулся Максим Егоров,— с ограниченной ресурсной и кадровой базой региона. Даже с учетом помощи со стороны федерального центра и лоббистских возможностей Первышова преодолеть эти препятствия будет довольно сложно».

Сергей Толмачев, Воронеж

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