Итоги правления Максима Егорова

Максим Егоров возглавил Тамбовскую область 20 сентября 2022 года (с 4 октября 2021 года — в качестве врио) и проработал губернатором 3 года и 30 дней.

За время его правления население области снизилось на 0,94% — с 966,3 тыс. человек на начало 2022 года (55-е место среди субъектов РФ) до 957,2 тыс. человек на август 2024-го (53-е).

Рождаемость сократилась на 9,6% — с 7,3 на 1 тыс. населения за 2021 год (81-е место) до 6,6 за 2023-й (77-е). Смертность за тот же период снизилась на 26,7% — с 21 на 1 тыс. населения (77-е место) до 15,4 (78-е).

Уровень безработицы снизился на 0,8 п. п.— с 3,9% по итогам 2021 года (71-е место) до 3,1% по итогам 2023-го (41-е). Среднемесячная зарплата увеличилась на 32,2% — с 33,8 тыс. руб. в 2021 году до 44,7 тыс. руб. в 2023-м (оба раза 76-е место). Средние пенсии за тот же период выросли на 23,8% — с 15,1 тыс. руб. (74-е место) до 18,7 тыс. руб. (73-е).

Валовой региональный продукт Тамбовской области в 2021–2023 годах вырос с 442,9 млрд руб. до 499,8 млрд руб. В 2021 году в области был исполнен бюджет из расчета доходов 61,7 млрд руб., расходов — 57,4 млрд руб., профицит — 4,3 млрд руб. Прогнозируемый общий объем доходов области в 2024 году составляет 66,3 млрд руб., расходов — 66,5 млрд руб., дефицит — 239,3 млн руб.

Индекс промышленного производства в 2021 году составлял 102,5%, в 2023-м — 108,4%.

Количество зарегистрированных преступлений в Тамбовской области увеличилось с 1439 на 100 тыс. человек за 2021 год до 1456 за 2023-й.