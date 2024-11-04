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Первышов Евгений Алексеевич

Личное дело

Родился 4 мая 1976 года в Краснодаре. В 2005 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «инженер-теплоэнергетик», в 2011-м — Российскую академию правосудия, в 2017-м — Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова.

Работал на станкостроительном заводе имени Седина в Краснодаре, Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе. Служил в армии. С 2005 года — заместитель директора МУП «Парк имени 30-летия Победы» (Краснодар). С 2009-го — директор МУП «Институт Горкадастрпроект». В 2005 и 2010 годах избирался депутатом гордумы Краснодара от партии «Родина» и «Справедливой России».

В феврале 2012 года назначен заместителем, а затем начальником управления муниципального контроля администрации Краснодара. С 2013 года — глава администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара, затем — замглавы Краснодара по вопросам городского хозяйства, ТЭК и жилищным вопросам.

С 2015 года — замдиректора департамента разрешительной деятельности и контроля, начальник отдела разрешительной деятельности Министерства строительства и ЖКХ РФ. С ноября 2016 года — первый заместитель, а с декабря — глава Краснодара.

В 2021 году избран депутатом Госдумы от «Единой России». С октября 2022 года участвовал в специальной военной операции на Украине в качестве добровольца. Служил в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад», прошел путь от рядового до командира отряда. С мая 2024 года проходил обучение по образовательной программе «Время героев» для участников СВО.

Награжден орденом Мужества (2023), медалями.

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