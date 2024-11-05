Великий и могущественный

Владимир Путин поручил Совету по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ определить и закрепить уровень требований к языковым навыкам трудовых мигрантов. Глава государства также призвал выработать федеральный алгоритм работы с детьми иностранцев, плохо или вовсе не владеющих русским языком. Впервые к этой проблематике привлекли внимание члены президентского Совета по правам человека (СПЧ). Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил “Ъ”, что поручения президента — буквально то, на чем настаивал совет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигрантов, а также их детей по поручению Владимира Путина ждут новые экзамены

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Мигрантов, а также их детей по поручению Владимира Путина ждут новые экзамены

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России (преемник Совета по русскому языку) создан указом главы государства от 22 августа 2024 года в целях совершенствования деятельности «по сохранению, развитию, поддержке русского языка и языков народов России, укреплению позиций русского языка в мире». В состав консультативного органа при президенте вошли ученые, преподаватели, деятели культуры, общественники и депутаты.

Во вторник, открывая очередное заседание совета, Владимир Путин подчеркнул, что поддержка русского как государственного языка остается «в числе наших ключевых приоритетов».

Глава государства призвал создать единые государственные учебники, учитывая возможности государственной информационной системы «Национальный словарный фонд», которая начнет работать в 2025 году. «Решение о создании этой крайне востребованной базы данных продиктовано необходимостью сформировать официальный источник знаний о канонических нормах»,— уточнил он. Господин Путин упомянул также об идее открыть в Донбассе центры популяризации русского языка и оснастить кабинеты русской словесности на новых территориях «всем необходимым в приоритетном порядке».

Глава государства коснулся и темы владения русским языком мигрантами, вокруг которой в последнее время развернулось активное общественное обсуждение.

«Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться,— указал президент.— Надо определить и закрепить уровень владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни — с учетом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения».

Сегодня, отметим, уже действует система тестирования иностранных граждан на знание русского языка, истории и основ законодательства. Такие экзамены необходимы для получения рабочего патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство и оформления гражданства РФ. Именно вокруг этой системы разгорелся один из громких скандалов. Дело в том, что российские вузы привлекали к этой работе коммерческие организации-подрядчики, а правоохранители в ходе проверок обнаружили у тех многочисленные коррупционные нарушения. В октябре этого года Госдума приняла закон о запрете посредническим структурам принимать экзамены у мигрантов.

Продолжая тему, господин Путин призвал «выработать федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком».

Инициативу подхватила глава президентского Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская. Она полагает, что алгоритм должен включать в себя «диагностику и сопровождение конкретного ребенка до овладения языком в объеме, необходимом для освоения школьной программы». Госпожа Ямпольская также отметила, что проблемы с русским языком есть и у учеников с гражданством РФ (речь о тех, кто получил гражданство РФ недавно): «Это негативно сказывается на их уровне освоения школьной программы и, что совершенно недопустимо, на успеваемости их одноклассников». Она добавила, что такие системы «сопровождения» готово разработать Минпросвещения РФ.

“Ъ” запросил комментарий у Минпросвещения РФ, но ответ пока не получил.

Напомним, проблема знания русского языка детьми-мигрантами впервые была поднята членами президентского Совета по правам человека. Так, еще в 2021 году глава СПЧ Валерий Фадеев призвал не зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком,— такие, по его оценкам, составляют от 50% до 75% от общего числа детей-иностранцев. Господин Фадеев высказался за создание для них специальных языковых курсов. В 2023 году глава СПЧ даже сообщил, что Минпросвещения приступило к разработке образовательных программ для обучения детей с «миграционным» опытом. Однако в апреле 2024 года выяснилось, что к реализации инициативы пока так и не приступили. «У Минпросвещения нет денег на создание центров по изучению русского языка для детей мигрантов до их зачисления в школу»,— признался глава СПЧ.

Комментируя заявления главы государства, Валерий Фадеев во вторник заявил “Ъ”, что его поручения — «буквально то, на чем мы настаивали». «Совет был один из первых, кто стал тему (владения русским языком мигрантами.— “Ъ”) обсуждать содержательно,— заметил он.— Теперь уже общественно-политическая система вышла на уровень принятия решения, и президент дает поручения, которыми он требует принимать надлежащие решения».

Эмилия Габдуллина