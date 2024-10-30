Труд сделает из мигранта гражданина

России необходим стопроцентный «целевой и обоснованный» завоз трудовых мигрантов. Такой постулат содержится в представленном главой президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерием Фадеевым докладе о миграционной политике в России. Господин Фадеев также развил высказанное им ранее предложение не пускать в российские школы детей мигрантов, плохо владеющих русским языком, и впервые упомянул о лимите числа приезжих, проживающих в одном микрорайоне. Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин полагает, что реализация идеи об оргнаборе иностранных сотрудников может потребовать отказа России от ряда взятых на себя обязательств, в том числе в рамках ЕАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не все идеи главы СПЧ Валерия Фадеева в части улучшения миграционной политики нравятся ему самому как правозащитнику

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Не все идеи главы СПЧ Валерия Фадеева в части улучшения миграционной политики нравятся ему самому как правозащитнику

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Несколько лет назад, когда мы начали обсуждать эту проблему, она считалась скользкой, маргинальной. Наконец тема стала публичной,— начал Валерий Фадеев презентацию подготовленного СПЧ доклада под названием "Миграционная политика и национальные цели развития России".— Я думаю, мы добьемся вместе с властью — исполнительной и законодательной,— что у нас будет осмысленная, четкая, честная миграционная политика». Отметим, глава СПЧ в последние годы выступает одним из ведущих спикеров, поднимающих вопрос о проблемах миграционной политики в РФ. Именно он обнародовал, например, предложения не принимать в школы детей, не владеющих русским языком, синхронизировать выдачу российского паспорта с постановкой на воинский учет нового гражданина, ввести запрет на ношение никаба (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз) и т. д.

Документ, который, как подчеркнул докладчик, подготовлен в соответствии с целями, поставленными президентом Владимиром Путиным, рассматривает влияние миграционных процессов на здравоохранение, образование, рынок труда и общественную безопасность в стране. Так, по словам господина Фадеева, власти до сих пор не знают, каковы расходы бюджета РФ на медпомощь мигрантам.

Тем не менее он уверен, что такие траты нужно минимизировать — например, обязав работодателей заключать договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) с каждым мигрантом на срок его трудоустройства, но не менее чем на год. А уж работодатель должен сам решить, кто будет оплачивать ДМС — он или работник.

Глава СПЧ не мог пройти мимо темы образования детей-мигрантов. СПЧ, заверил он, твердо придерживается позиции: дети, которые плохо владеют или не владеют русским языком совсем, не должны быть приняты в российские школы. «Нам говорят, Конституция это запрещает,— продолжал правозащитник заочный спор с оппонентами.— Нет, Конституция требует, чтобы каждый ребенок получил общее среднее образование. Если ребенок не знает русского языка, он не может получить образование. Значит, его надо обучить русскому языку».

Для этого в России необходимо создавать специальные центры или отделения в школах с преподавателями русского как иностранного. Господин Фадеев не исключил, что в ряде случаев за подобное обучение должны платить сами мигранты.

Что касается рынка труда, тут необходимо двигаться к стопроцентному «целевому и обоснованному» завозу работников из-за рубежа. «Работодатели должны предъявить доказательство, что им нужны мигранты, что они не смогли найти работников на российском рынке труда,— настаивал господин Фадеев.— Они должны предъявить информацию о том, какого рода специалисты им нужны». Как «очень острую» он охарактеризовал проблему уплаты налогов: мигрантам, по его словам, проще платить «серую» или «черную» зарплату. «Российская казна недополучает за счет серых схем выплат зарплат не менее 500 млрд руб. (в год.— “Ъ”)»,— заявил глава СПЧ. Он предложил новшество и для «коренных» граждан: так называемая национальная система рекрутинга помогла бы более эффективно трудоустроить россиян: есть трудоизбыточные регионы, напомнил он, а более рациональное управление вакансиями могло бы привести «к росту мобильности населения страны и потенциально снизить приток мигрантов».

Валерий Фадеев напомнил, что в СПЧ обсуждают проблему «этнических анклавов» — мест, где мигранты живут замкнутыми сообществами, не будучи заинтересованы в интеграции в принимающий социум. По мнению докладчика, решение этой проблемы может включать ограничения по числу мигрантов, проживающих в одном микрорайоне,— хотя такие меры не вызывают у него «симпатии с точки зрения прав человека». Главную же проблему он видит в коррупции: «Мы сами организовали систему, когда за деньги сдают экзамены, за деньги получают разрешение на работу, за деньги получают российское гражданство, за взятки. Тут нужна жесткая бескомпромиссная борьба».

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в целом одобрил идею организованного набора иностранных сотрудников, но отметил, что позволить себе такую практику смогут лишь крупные работодатели. Кроме того, он заявил «Ъ», что некоторые из предложений, содержащихся в докладе, противоречат обязательствам, взятым на себя Россией,— например, по договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года: внутри союза обеспечиваются свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. «Предлагается заменить это оргнабором, распространив это, например, на Киргизию, которая является членом ЕАЭС,— указал господин Затулин.— В таком случае придется отменить собственное обязательство о свободном рынке рабочей силы».

Эмилия Габдуллина