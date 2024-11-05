Путин поддержал создание единых государственных учебников по русскому языку

Президент Владимир Путин поддержал идею создания единых государственных учебников по русскому языку и языкам республик РФ. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

«При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам как "Русский язык" и "Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации"»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

По его словам, при создании такого учебника необходимо учитывать особенности восприятия и мышления нынешней молодежи. А также, отметил господин Путин, опираться на возможности государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Она начнет работать с 2025 года, добавил глава государства.

«Решение о создании этой крайне востребованной базы данных продиктовано необходимостью сформировать официальный источник знаний о канонических нормах, правилах современного русского литературного языка»,— подчеркнул Владимир Путин. Такая система пригодится педагогам, студентам, школьникам, а также представителям власти, уточнил президент.

В ноябре 2023 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что единый федеральный государственный учебник по русскому языку и литературе может появиться в российских школах к 1 сентября 2025 года. Тогда оно отмечал, с 2023 года все школы страны перешли на единую федеральную программу по этим предметам.