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Коммерсантъ FM
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Глава Коми Владимир Уйба подал в отставку

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что уходит со своего поста. По его словам, президент «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне». Господин Уйба занимал пост главы региона с сентября 2020 года.

«За прошедшее время я сделал все, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики. Мы с командой правительства и главами муниципалитетов приложили все силы, чтобы сделать вашу жизнь лучше и комфортнее»,— сказал господин Уйба в видеообращении. Он не пояснил, чем именно будет заниматься после ухода с должности.

В конце октября «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писали, что в 2024 году могут произойти отставки одного-двух глав регионов. В числе кандидатов на отставку собеседники издания называли Владимира Уйбу и губернатора Ростовской области Василия Голубева. Господин Голубев сообщил об отставке в связи с переходом на новую работу накануне, 4 ноября. В тот же день аналогичное заявление сделал губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

На выборах главы Коми 2020 года Владимир Уйба был выдвинут кандидатом от «Единой России», набрав 73,16% голосов при явке 30,16% от числа зарегистрированных избирателей. До господина Уйбы регион с 2016 года возглавлял Сергей Гапликов. В апреле 2020 года он подал в отставку после скандала с массовым распространением в регионе коронавируса.

В конце октября эксперты компании «Минченко консалтинг» заявляли, что Владимир Уйба имеет высокий риск замены среди руководителей регионов, поскольку имеет «багаж нерешенных элитных противоречий» и публичных конфликтов. Весной 2024 года господин Уйба тоже находился в «красной зоне» рейтинга компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Губернаторов проверили на незаменимость».

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