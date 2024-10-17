Труд с ограниченными возможностями

Более активное вовлечение людей с инвалидностью в трудовые отношения могло бы решить проблему нехватки компетенций на глобальном рынке труда, считают в Международной организации труда (МОТ). Пока же даже в развитых странах, взявших на себя обязательства по поддержке трудоустройства инвалидов, их участие в рабочей силе в среднем на четверть ниже, чем среди обычного населения, а уровень безработицы заметно превышает средние показатели. В МОТ также отмечают, что работающие люди с инвалидностью почти в два раза чаще, чем обычные работники, получают статус самозанятых, что, как правило, увеличивает их риски быть исключенными из национальных систем соцзащиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Хотя люди с той или иной формой инвалидности составляют одну шестую часть населения Земли (1,3 млрд из 8,2 млрд человек), на рынке труда они по-прежнему сталкиваются с дискриминацией, в том числе и в развитых странах, сообщается в докладе МОТ «Исследование положения людей с ограниченными возможностями на различных рынках труда». Организация отмечает, что в перспективе недостаточная интеграция инвалидов в трудовые отношения может усилить нарастающий разрыв между глобальным спросом и предложением рабочей силы.

В 2024-м МОТ ждет незначительного роста уровня безработицы — до 5,2% с 5,1% в 2023 году, и проблемой глобального рынка труда остается дефицит более или менее квалифицированных кадров. На фоне замедления темпов роста мировой экономики в 2022–2023 годах количество вакансий на рынках труда несколько сократилось, но сейчас оно все равно выше, чем в любой другой год предыдущего десятилетия. Постоянная нехватка рабочих рук в мире наблюдается в производственной сфере, в строительстве и в секторе информационно-коммуникационных технологий. Трудности с привлечением работников испытывают и работодатели из сфер ухода за пожилыми людьми, розничной торговли и транспорта.

В этих условиях инвалиды могли бы стать дополнительным источником необходимых компетенций, считают в МОТ. Однако сейчас степень их вовлечения в рынок труда остается низкой — уровень участия в рабочей силе в этой категории значительно ниже, чем у населения в целом.

По подсчетам организации, этот разрыв на глобальном уровне составляет 25 процентных пунктов, а уровень безработицы среди инвалидов в среднем на 7,5 пункта выше общего. При этом, отмечают исследователи, люди с инвалидностью почти в два раза чаще, чем обычные работники, получают статус самозанятых, что, как правило, увеличивает их риски быть исключенными из национальных систем соцзащиты.

Отметим, что выводы МОТ в целом могут быть применены и к России (в исследовании не фигурирующей). С одной стороны, российские работодатели последние два года регулярно заявляют о нехватке кадров. В то же время, как отмечает партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов, даже в этих условиях они не стремятся активнее привлекать инвалидов к труду. «Для большинства предприятий это означает увеличение расходов на переоборудование рабочих мест — и многие к этому не готовы даже на фоне постоянного увеличения фонда оплаты труда»,— отмечает эксперт. Схожим образом ситуацию оценивает и операционный директор компании «Анкор» Алексей Миронов, отмечая, помимо этого, нехватку адекватной поддержки трудоустройства инвалидов со стороны государственных структур.

Эксперт hh.ru Наталья Данина поясняет, что ряд отраслей экономики РФ уже демонстрируют заинтересованность в инвалидах.

Лидером найма людей с ограниченными возможностями в течение последних двух лет являются IT-компании — они размещают почти каждую третью подобную вакансию. «Вырос спрос на инвалидов и у финансового сектора (второе место по этому показателю с приростом вакансий почти в два раза). Также в лидерах — сферы образования, розничной торговли и складской логистики. Чаще всего людям с ограниченными возможностями предлагают работу операторами колл-центров (каждая четвертая вакансия содержит отметку "Доступно для инвалидов"), упаковщиками и комплектовщиками заказов на складе, страховыми агентами, программистами, преподавателями, редакторами, корректорами, тестировщиками»,— поясняет Наталья Данина.

В РФ численность инвалидов сейчас составляет 12 млн человек — и из них около трети заявляют в опросах о своей готовности участвовать в рынке труда (см. “Ъ” от 9 сентября). При этом уровень занятости среди них хотя и вырос (с 15,9% в 2015 году до 19,8% по итогам 2023-го), но все еще в несколько раз ниже аналогичного показателя для всего населения (свыше 60%), а уровень безработицы у инвалидов в шесть раз выше общего показателя (2,4%).

Анастасия Мануйлова