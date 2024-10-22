Совсем страх потеряли

Россияне стали заметно меньше опасаться потери работы и в большей степени, чем один-два года назад, уверены, что при необходимости смогут найти новое место со схожими условиями. Такие данные опросов приводят экспертов к выводу о том, что в РФ окончательно утвердился рынок труда соискателя. Они ожидают, что как минимум до конца года тренд будет только нарастать — безработица останется на уровне 2,3–2,5%, а доходы работников будут расти из-за новых мер стимулирования найма крупными компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дефицит кадров укрепил в российских работниках уверенность, что при необходимости они всегда смогут найти работу не хуже нынешней

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Дефицит кадров укрепил в российских работниках уверенность, что при необходимости они всегда смогут найти работу не хуже нынешней

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Доля занятых россиян, опасающихся потерять свое место работы («высокий» и «очень высокий» риск этого события), за последние два с половиной года снизилась с 16% до 10%. Это изменение подтверждает завершение перехода от «рынка работодателя» к «рынку соискателя», отмечается в аналитической записке, которую подготовил ведущий научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок. В основе записки — телефонные обследования граждан по темам занятости и безработицы.

Доля тех, кто считает для себя риск потери работы «низким» или «очень низким», выросла с 78% до 84% опрошенных. Поясним, что страх потерять работу всегда был одной из базовых характеристик отношения россиян к ситуации на рынке труда, о нем респонденты заявляли даже в наиболее экономически благополучные периоды — например, в середине 2000-х годов. На свершившийся переход к рынку труда работников, по мнению автора исследования, указывает и распределение ответов на вопрос об оценке возможности найти новую работу с теми же условиями труда и зарплатой не ниже текущей. Если в 2022–2023 годах большинство работающих заявляли, что это будет «трудно» или «очень трудно», то сейчас ответы разделились поровну (по 47%) между вариантами «тяжело» и «легко». Аналогичным образом ситуацию оценивают и безработные: в сентябре 2024 года 40% из них указали, что им будет «легко» или «очень легко» найти работу, ранее такого мнения придерживались 30% респондентов этой категории.

Продолжает расти доля работников, заявляющих, что в их подразделении или в организации обостряется проблема дефицита кадров. Год назад на это указывали 53% опрошенных, сейчас — 63%. При этом, если судить по ответам респондентов об их рабочем графике, компании не стремятся интенсифицировать труд своих сотрудников: о переработке заявили те же 15%, что и год назад. Большинство занятых продолжают трудиться в рамках пятидневной рабочей недели, неполная занятость также остается редкостью, и это ограничивает возможности привлекать на работу такие группы населения, как инвалиды и женщины с детьми.

Наконец, респонденты отмечают тенденцию к росту зарплат: в сентябре 2023 года об увеличении доходов сообщили 15% работающих, в сентябре 2024-го — уже 21%. Отметим, что, по данным Росстата, только за первую половину этого года рост зарплат в РФ в номинальном выражении превысил 14%.

Минимум до конца года он, скорее всего, продолжится. Рост поддержат как новые меры по привлечению занятых, которые сейчас вводят крупные компании (например, РЖД предлагает разовую выплату в 150 тыс. руб. при приеме на работу машинистов и помощников машинистов), так и ускоренная выплата годовых бонусов топ-менеджерам (подробнее см. “Ъ” от 4 сентября). Впрочем, как считает зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, в масштабах страны такие меры проблему кадров не решат, сделать это сможет лишь автоматизация производства. Уровень безработицы, как отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Поляков, до конца 2024 года составит 2,3–2,5%: спрос на труд в экономике остается высоким.

Анастасия Мануйлова