Медведев заявил о возможности возвращения смертной казни без изменения Конституции

Начать применять в России смертную казнь можно, если количество преступлений зашкаливает или в военное время, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, менять Конституцию для этого «абсолютно излишне». Ранее господин Медведев предложил «преодолеть мораторий» на смертную казнь для диверсантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает, убийств прежде всего, или в военное время, как это и раньше бывало»,— сказал зампред Совбеза в беседе с «РИА Новости».

По мнению бывшего президента и экс-премьера, для возврата смертной казни на перечисленных им основаниях не требуется изменение Конституции, нужно только, чтобы «изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни». «А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека»,— добавил господин Медведев.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в июне заявил, что отказ от моратория на смертную казнь был бы «очень плохим сигналом обществу». По его мнению, в России происходит «практически необратимый процесс», направленный на ее окончательную отмену.

О позиции господина Зорькина — в материале «Ъ» «Валерий Зорькин объявил мобилизацию».

Виктория Колганова, Леонид Уварчев