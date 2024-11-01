«Новые люди» предложили добавить три исключения в законопроект о чайлдфри

Депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин подготовили поправки в законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения. Они предложили сделать исключение, если отказ от рождения детей связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями, сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин и первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин и первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В примечании к поправкам депутаты поясняют, что отказ от деторождения может быть мотивирован объективными причинами. В частности, в некоторых случаях беременность и роды опасны для здоровья женщины или связаны с риском передачи наследственных заболеваний. Также авторы поправок напоминают об институте монашества, который запрещает заводить семью. Кроме того, упоминаются возможные экономические трудности. «Существующие сегодня заградительные ставки по ипотеке являются серьезным стимулом для того, чтобы люди отказывались от рождения первого ребенка»,— сказано в примечании.

Помимо этого «Новые люди» подготовили еще одну поправку к законопроекту, не связанную с главной темой. Она касается правил предвыборной агитации и предлагает использовать в агитационных материалах изображения детей кандидата вне зависимости от их возраста, а также привлекать несовершеннолетних детей кандидата к агитации.

Госдума 17 октября единогласно приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Первый проект запрещает распространять информацию об отказе от деторождения в интернете, кино, рекламе и СМИ. Вторым вводятся штрафы за нарушение первого: до 400 тыс. руб. для граждан, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юрлиц. Опрос ВЦИОМа показал, что такое наказание не поддерживает 48% россиян. Исследователи проекта «Если быть точным» пришли к выводу, что массового стремления к бездетности в России нет.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Россияне готовы родить».