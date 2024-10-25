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Коммерсантъ FM
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Россияне готовы родить

Чайлдфри хотят быть лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин

Массового стремления к бездетности в России нет: к такому выводу пришли исследователи проекта «Если быть точным», изучив открытые данные, в том числе официальную статистику. Вовсе не иметь детей хотели бы лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин. Большинство россиян — как мужчин, так и женщин — хотели бы от одного до трех детей. Исследователи полагают, что рожать россиянкам мешает не пропаганда чайлдфри, а в основном такие причины, как неудачи в личной жизни и бесплодие. Демограф Алексей Ракша допускает, что уровень бездетности в России продолжит расти, но ситуация пока «ближе к относительно хорошей».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Если быть точным» — платформа для исследователей, НКО и представителей других отраслей, которые работают с тематикой социальных проблем в России. Для исследования проблемы бездетности аналитики платформы использовали информацию из Российской базы данных по рождаемости и смертности (РосБРиС; проект Центра демографических исследований РЭШ), данные переписи населения 2021 года, выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, которое раз в пять лет проводит Росстат, баз данных Cohort Fertility and Education Database (международный проект с участием исследовательских групп Института демографических исследований Общества Макса Планка в Ростоке и Венского института демографии в Вене).

Аналитики выявили уровень окончательной бездетности — долю женщин в каждом поколении, которые к окончанию репродуктивного периода не родили ни одного ребенка. В России 9,83% женщин к 45–49 годам не стали матерями. Около 14% женщин в возрасте 35–39 лет также остаются бездетными. Примерно 5–6% первых рождений приходятся на женщин старше 35 лет, и эта доля неуклонно растет последние 20 лет, отмечают исследователи. Среди регионов России лидерами по доле бездетных женщин к возрасту 45–49 лет оказались Ингушетия и Чечня (22% и 18% соответственно). В группе лидеров также Москва и Санкт-Петербург. Авторы допускают, что кавказские регионы могли оказаться в лидерах из-за низкого качества переписи населения 2021 года, когда многие женщины не отвечали на вопрос, сколько у них детей.

Массового стремления к бездетности в России нет, наиболее желанной остается модель семьи с двумя детьми: двоих детей хотели бы иметь 48,5% женщин и 45,9% мужчин. Троих детей хотели бы по 18% мужчин и женщин, еще по 23% тех и других предпочли бы ограничиться одним ребенком. Проведенное в 2022 году Росстатом выборочное наблюдение репродуктивных планов показало, что лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин не хотят иметь детей. В 2012 году эти показатели были ниже: 0,7% у женщин и 1,9% у мужчин.

3,7% женщин и 5,4% мужчин заявили, что не ожидают детей. Желание родить не всегда может быть реализовано, отмечают аналитики,— в том числе из-за неудавшихся отношений или бесплодия. В России 5,5% женщин в возрасте до 44 лет живут в паре, где один из партнеров бесплоден. Исследования Института демографии ВШЭ показывают, что женщины, бездетные из-за отсутствия партнера, часто не против родительства, но не могут его реализовать.

Независимый демограф Алексей Ракша допускает, что бездетность в России будет расти. Для женщин 1994 года рождения он оценивает ее уровень в 15–17%, отмечая среди прочих причин ослабление «нормативного гнета»: «Бездетные не подвергаются остракизму. Родителями становятся те, кто хочет и любит детей. Поэтому бездетность выросла — но выросла и многодетность: она подстегнута маткапиталом и другими выплатами, но еще и некоторым ростом религиозности». Число семей с четырьмя детьми в России «одно из самых высоких среди всех развитых стран», говорит эксперт, и даже уровень бездетности в 17% среди 30-летних ниже европейского.

Отметим, в мире самая большая доля бездетных женщин 1974 года рождения — в Японии (28%). Господин Ракша считает, что российская ситуация с бездетностью «пока ближе к относительно хорошей»: «Нужно сосредоточиться на стимулировании рождаемости вторых детей, третьих и так далее — что прекрасно, между прочим, получается». Чем более равномерно в обществе распределяются доходы и чем лучше ситуация с детскими дошкольными учреждениями, тем выше рождаемость первых и вторых детей, отмечает демограф, а вот запретительные меры ситуацию не улучшат.

Напомним, в первом чтении принят законопроект о запрете идеологии чайлдфри; прозвучали и призывы ввести налог на бездетность. Но первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) не уверена в целесообразности запретов и признает, что нежелание иметь детей может быть обусловлено в том числе трудностями с жильем и отсутствием уверенности в будущем: «Было бы разумнее сосредоточиться на создании условий для рождения и повышении социальной поддержки семей с детьми. Доступное жилье, медпомощь, увеличение пособий, налоговые льготы, доступность детских садов и качественного образования — вот что действительно поможет». Государство не может помочь гражданам лишь в поиске партнера, говорит первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая (ЕР): «Мы не можем настолько глубоко заходить в личную жизнь. Но мы открыты для предложений».

Наталья Костарнова

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