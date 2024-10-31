Уралхимический состав воды

Формирование структуры, объединившей четыре водных вида спорта, завершилось выборами на безальтернативной основе. Ее президентом стал совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин. Он будет руководить самой крупной отечественной спортивной федерацией, если отталкиваться от ее «удельного веса» в олимпийской программе. Правда, участие российских «водников» в последней Олимпиаде, которая состоялась летом в Париже, из-за санкций и отношения к ним функционеров было символическим. Но господин Мазепин подчеркнул, что его ближайшим приоритетом будет их возвращение в международные соревнования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный в четверг президентом ФВВСР Дмитрий Мазепин заявил, что его ближайшим приоритетом будет возвращение российских спортсменов на международные соревнования

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Избранный в четверг президентом ФВВСР Дмитрий Мазепин заявил, что его ближайшим приоритетом будет возвращение российских спортсменов на международные соревнования

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В России появилась новая спортивная структура. Четыре федерации — Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду — на совместной конференции проголосовали за слияние в единую Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР). Ее формирование было частью нового тренда, основным идеологом которого выглядит министр спорта РФ Михаил Дегтярев: он вскоре займет и пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Это — тренд на «укрупнение» федераций по международному образцу с целью «убрать бюрократию» и «усилить вертикаль». В данном случае образцом является World Aquatics — Международная федерация водных видов спорта, объединяющая те же самые виды.

Перед видами водными процедуру слияния уже прошли гимнастические — спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и аэробика. Появившуюся вместо них Федерацию гимнастики России (ФГР) доверили главе РЖД Олегу Белозерову.

Руководителем ФВВСР также стал один из безусловных «супертяжеловесов» российской деловой сферы. Президентом новой организации на безальтернативной основе был избран совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, чью кандидатуру активно лоббировал Михаил Дегтярев. А в состав президиума ФВВСР, ее ключевого органа, вошли те, кто возглавлял закончившие существование федерации,— Владимир Сальников (плавание), Ольга Брусникина (синхронное плавание), Евгений Шаронов (водное поло) и Станислав Дружинин (прыжки в воду).

При этом господину Мазепину, если основным критерием считать «удельный вес» спортивного жанра в олимпийской программе, досталась самая крупная среди всех российских спортивных федераций. Дело в том, что у ФВВСР он просто колоссальный. Если, например, во всех гимнастических видах на состоявшейся летом в Париже Олимпиаде было разыграно 18 комплектов наград, то в водных — 49, почти 15% от общего количества стоявших на кону. По значению для общекомандного успеха с ними сопоставима лишь легкая атлетика с ее 48 комплектами.

Между тем у России есть и серьезный потенциал для роста в водных видах. Об их состоянии правильнее всего судить по результатам последней Олимпиады, прошедшей до введения «изоляционных» санкций в отношении российской спортивной отрасли. В 2021 году ее принял Токио. В Японии, как всегда в нынешнем веке, идеально выступили синхронистки, завоевавшие оба золота. В плавании, втором «королевском» наряду с легкой атлетикой виде, долго не приносившем больших побед, подтвердились предположения о прогрессе, пусть и не стремительном. Его материальным выражением были пять наград, включая два золота спиниста Евгения Рылова.

Зато в прыжках в воду, находящихся в кризисе с позапрошлого десятилетия, российская добыча была скромной — из одной бронзовой медали. Ватерполистки остановились в шаге от нее, а ватерполисты вообще не квалифицировались на Олимпиаду.

Проверить, как изменилась ситуация, в минувшие годы было непросто. World Aquatics после начала специальной военной операции на Украине отстранила российских спортсменов от международных турниров, а в прошлом году, реагируя на появление смягчающих санкции рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), снова допустила, но — с целым рядом условий, более жестких, чем у большинства других федераций. Из-за нежелания их выполнять отвечающие за отечественные водные виды структуры дружно фактически проигнорировали теоретическую возможность отобраться на парижскую Олимпиаду. В итоге российское представительство на ней оказалось символическим. Оно свелось к выступлениям не претендовавшего на высокие места пловца Евгения Сомова, живущего в США.

Между тем отношение российских функционеров из водных видов к этому вопросу явно корректируется. Еще в начале октября Всероссийская федерация плавания объявила о том, что ее спортсмены все-таки начнут приобретать нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, и нескольким из них это уже удалось. А Дмитрий Мазепин после избрания президентом ФВВСР в числе своих приоритетов, помимо обеспечения подведомственных ей видов «необходимыми ресурсами для дальнейшего развития», назвал возвращение российского спорта «на международную арену», а также возвращение «былых достижений».

Алексей Доспехов