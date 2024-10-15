Дмитрию Мазепину отдали всю воду
Предприниматель станет главой новой спортивной федерации-гиганта
Новую спортивную федерацию-гигант, которая объединит водные виды спорта, возглавит предприниматель Дмитрий Мазепин. Это назначение зафиксирует новый тренд, инициированный министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. До этого возникшую в результате слияния структур по «смежным» видам Федерацию гимнастики России возглавил другой «тяжеловес» отечественного бизнеса — глава РЖД Олег Белозеров, поддержанный господином Дегтяревым.
Выдвижение Дмитрия Мазепина (на фото) на пост президента новой федерации, которая объединит водные виды спорта, поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
О том, что Дмитрий Мазепин станет президентом Федерации водных видов спорта России, стало известно после его встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Господин Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что его ведомство поддерживает решение господина Мазепина баллотироваться на пост руководителя федерации. Выборы состоятся 31 октября.
Дмитрий Мазепин — один из крупнейших российских предпринимателей, совладелец «Уралхима». Его имя также хорошо знакомо тем, кто интересуется спортивной отраслью. Сын Дмитрия Мазепина Никита входит в число лучших российских автогонщиков и выступал в «Формуле-1», а его отец возглавляет пост председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.
Она станет основой новой структуры-гиганта, объединяющей водные виды. В нее сольются четыре российские спортивные федерации, их контролирующие,— те, что отвечают за плавание, синхронное плавание, водное поло и прыжки в воду. Придуманная модель соответствует международной. На мировом уровне водными видами также управляет одна федерация — World Aquatics. Их значение хорошо описывает количество комплектов наград, разыгранных в четырех видах на прошедшей летом Олимпиаде в Париже. Их было 49, почти 15% от общего числа стоявших на кону в олимпийской программе, 37 из них пришлись именно на плавание.
Инициатором и идеологом «укрупнения» федераций по международному образцу выглядит как раз Михаил Дегтярев. Он указывал на то, что реформа «уберет бюрократию и усилит вертикаль».
Перед водными видами процедуру слияния уже прошли гимнастические — спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и аэробика. При этом президентом объединенной Федерации гимнастики России также стал «тяжеловес» отечественного бизнеса — глава РЖД Олег Белозеров. Выдвижение господина Белозерова, оказавшегося единственным кандидатом на выборах, так же как и в случае с Дмитрием Мазепиным, анонсировал и активно поддержал господин Дегтярев.
Михаил Дегтярев предупредил, что уже в ближайшее время аналогичной процедуре подвергнутся и другие «смежные» виды, указав, что «изменения назрели» в лыжных видах и гребле.