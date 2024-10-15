Дмитрию Мазепину отдали всю воду

Новую спортивную федерацию-гигант, которая объединит водные виды спорта, возглавит предприниматель Дмитрий Мазепин. Это назначение зафиксирует новый тренд, инициированный министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. До этого возникшую в результате слияния структур по «смежным» видам Федерацию гимнастики России возглавил другой «тяжеловес» отечественного бизнеса — глава РЖД Олег Белозеров, поддержанный господином Дегтяревым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдвижение Дмитрия Мазепина (на фото) на пост президента новой федерации, которая объединит водные виды спорта, поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Выдвижение Дмитрия Мазепина (на фото) на пост президента новой федерации, которая объединит водные виды спорта, поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что Дмитрий Мазепин станет президентом Федерации водных видов спорта России, стало известно после его встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Господин Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что его ведомство поддерживает решение господина Мазепина баллотироваться на пост руководителя федерации. Выборы состоятся 31 октября.

Дмитрий Мазепин — один из крупнейших российских предпринимателей, совладелец «Уралхима». Его имя также хорошо знакомо тем, кто интересуется спортивной отраслью. Сын Дмитрия Мазепина Никита входит в число лучших российских автогонщиков и выступал в «Формуле-1», а его отец возглавляет пост председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.

Она станет основой новой структуры-гиганта, объединяющей водные виды. В нее сольются четыре российские спортивные федерации, их контролирующие,— те, что отвечают за плавание, синхронное плавание, водное поло и прыжки в воду. Придуманная модель соответствует международной. На мировом уровне водными видами также управляет одна федерация — World Aquatics. Их значение хорошо описывает количество комплектов наград, разыгранных в четырех видах на прошедшей летом Олимпиаде в Париже. Их было 49, почти 15% от общего числа стоявших на кону в олимпийской программе, 37 из них пришлись именно на плавание.

Инициатором и идеологом «укрупнения» федераций по международному образцу выглядит как раз Михаил Дегтярев. Он указывал на то, что реформа «уберет бюрократию и усилит вертикаль».

Перед водными видами процедуру слияния уже прошли гимнастические — спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и аэробика. При этом президентом объединенной Федерации гимнастики России также стал «тяжеловес» отечественного бизнеса — глава РЖД Олег Белозеров. Выдвижение господина Белозерова, оказавшегося единственным кандидатом на выборах, так же как и в случае с Дмитрием Мазепиным, анонсировал и активно поддержал господин Дегтярев.

Михаил Дегтярев предупредил, что уже в ближайшее время аналогичной процедуре подвергнутся и другие «смежные» виды, указав, что «изменения назрели» в лыжных видах и гребле.

Алексей Доспехов