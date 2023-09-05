Плавание с препятствиями

Очередной крупной спортивной структурой, которая допустила представителей России и Белоруссии к участию в своих соревнованиях, стала Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics). Правда, этот допуск выглядит почти формальным. Огромное количество и беспрецедентная жесткость критериев, изобретенных World Aquatics, указывают на то, что, скорее всего, если российская сборная и сможет снова состязаться в ее турнирах, то разве что в предельно усеченном составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Установленные World Aquatics критерии возвращения россиян (на фото — Евгения Чикунова) делают их допуск на международные соревнования практически невозможным

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Установленные World Aquatics критерии возвращения россиян (на фото — Евгения Чикунова) делают их допуск на международные соревнования практически невозможным

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Международная федерация водных видов спорта, одна из крупнейших спортивных организаций, объединяющая сразу несколько олимпийских видов спорта — плавание, синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду,— объявила о решении своего бюро, ключевого исполнительного органа, отменить отстранение сборных России и Белоруссии на основании мартовских рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Они смягчили «изоляционный» курс, которого придерживался практически весь мировой спортивный истеблишмент после начала специальной военной операции на Украине. Как сказано в заявлении World Aquatics, решение было принято после проведения опроса среди спортсменов, выступающих под ее эгидой.

67% выступили за возвращение россиян и белорусов в нейтральном статусе при соответствии ранее разработанным федерацией критериям.

Президент World Aquatics Хусейн аль-Мусаллам сказал, что выполнение рекомендаций МОК было вызвано осознанием «ответственности за обеспечение конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого спортсмена», невзирая на «вызовы», с которыми федерация столкнулась на «международной арене». По его словам, она признает «преданность и талант атлетов вне зависимости от их национальности».

World Aquatics пополнила уже довольно длинный список спортивных федераций, которые или вернули, или готовятся вернуть россиян на свои соревнования. Но это все-таки слишком особенный случай. Абсолютно все федерации решения о допуске российских спортсменов снабдили рядом усложняющих его оговорок. Однако в случае с World Aquatics их количество и жесткость выглядят просто беспрецедентными.

Например, из пояснений федерации следует, что на самом деле некоторые контролируемые ею виды россиян все же не дождутся. В них говорится о том, что они смогут соревноваться лишь в тех жанрах, в которых «результат устанавливает выступление одного спортсмена».

Иными словами, все командные или парные дисциплины для россиян недоступны. Таким образом, в изоляции по-прежнему останется не только водное поло, но и в значительной степени самый эффективный и успешный для России вид спорта в нынешнем столетии. Это синхронное плавание.

В нем есть и соревнования солисток, но в олимпийскую программу они не входят. В ней значатся состязания дуэтов и групп. А в них в нынешнем веке доминирование России было абсолютным. Ее спортсменки брали обе золотые награды на всех шести летних Олимпиадах, начиная с сиднейской в 2000 году, как правило выигрывая с колоссальным преимуществом.

Зато на первый взгляд наиболее крупный пласт из курируемых World Aquatics — плавание — для российской сборной открыт фактически полностью, за исключением эстафет. И, скажем, российские спортивные руководители могут рассчитывать на попадание в международные соревнования двух молодых феноменов — специализирующегося в плавании на спине Климента Колесникова и брассистки Евгении Чикуновой. Колесников на внутрироссийских стартах систематически опережает в заочной борьбе мировых лидеров вроде американца Райна Мерфи, выигравшего стометровку на июльском чемпионате мира в Японии. А Чикунова установила весной фантастический мировой рекорд на 200-метровке. МОК до сих пор не определился с форматом участия сборной России на Олимпиаде в Париже в будущем году. Но если она на нее отправится, оба будут стопроцентными фаворитами в своих коронных дисциплинах. Но и тезис насчет относительной открытости плавания чрезвычайно спорный.

Во-первых, федерация предупредила, что участвовать в соревнованиях в любой из ее дисциплин сможет один-единственный представитель как России, так и Белоруссии, что уже приведет к резкому сокращению заявки сборной на топовый турнир.

А во-вторых, суровость придуманных Word Aquatics критериев превращает задачу по попаданию на такой турнир в невероятно трудное испытание.

Среди этих критериев есть и обязательные, записанные в рекомендациях МОК. В пояснениях World Aquatics говорится, что претендующий на возвращение спортсмен не должен быть связан контрактом с «вооруженными силами России или Белоруссии» и «любым другим органом национальной безопасности». Этот пункт угрожает отсевом в первую очередь спортсменам, представляющим спортобщества ЦСКА и «Динамо». Кроме того, федерация весьма специфическим образом запрещает поддержку специальной военной операции. Этот запрет, согласно документу World Aquatics, распространяется на все ее формы — «вербальную, невербальную и письменную», «явную или неявную», «публичные заявления, в том числе сделанные в соцсетях», «участие в провоенных демонстрациях или мероприятиях» и «использование символов» в поддержку спецоперации. В прошлом году World Aquatics уже дисквалифицировала на девять месяцев героя состоявшейся в 2021 году Олимпиады в Токио Евгения Рылова, завоевавшего золото на дистанциях 100 м и 200 м на спине, за выход на сцену в одежде с буквой Z в рамках митинга-концерта в честь очередной годовщины присоединения Крыма к России. Теперь Рылову, кажется, не стоит и мечтать о скором возобновлении карьеры. Но новые требования федерации, включающие и «неявную» поддержку, угрожают отстранением и многим далеким от политики спортсменам.

Это еще далеко не все.

World Aquatics постановила, что российские и белорусские пловцы, желающие вернуться в ее соревнования, обязаны выполнять квалификационные нормативы. Но не где угодно, а «за пределами» двух государств, в турнирах, «одобренных» федерацией.

Плюс в их отношении будет действовать сверхстрогий антидопинговый регламент. В частности, он предусматривает прохождение спортсменом четырех тестов в течение 12 месяцев перед его допуском, включая как минимум один, проведенный Международным агентством тестирования (ITA) по поручению World Aquatics без вмешательства национальных антидопинговых ведомств России и Белоруссии. На этом фоне запрет на появление спортсменов во время соревнований в микст-зоне и общение с прессой смотрится уже мелочью.

Нет ничего странного, что формальный допуск российские спортивные функционеры встретили довольно сдержанно, если не скептически. В заявлении, опубликованном Всероссийской федерацией плавания (ВФП), сказано, что она «приступила к изучению опубликованных критериев, многие из которых требуют дополнительного разъяснения», а полученная информация будет обсуждаться на ближайшем заседании президиума организации. ВФП уточняет, что, «однако, сейчас можно сказать, что улучшений по данной ситуации не наблюдается». Примерно такой же сухой была и реакция Российской федерации прыжков в воду.

А вот Климент Колесников высказался по поводу критериев Word Aquatics в интервью «Матч ТВ» предельно конкретно. На его взгляд, «с такими условиями» выступление россиян в международных турнирах «невозможно»: «Проще сказать просто и четко: "Нет, вы не будете допущены", чем вот таким заниматься, что они сейчас делают».

Алексей Доспехов