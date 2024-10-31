Ставка на связи

РСПП призвал отказаться от повышения ставки на плату в резерв универсального обслуживания для операторов связи, предусмотренного текущим проектом федерального бюджета, из-за «негативной динамики» развития отрасли связи. В правительстве говорят, что решение о повышении взносов еще не принято, однако, по информации “Ъ”, ставку планируется повысить до 2% с нынешних 1,2%. Это позволит получать ежегодно дополнительные 10 млрд руб. в госбюджет, но компании будут вынуждены повышать тарифы на свои услуги, чтобы сохранить возможность развивать инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РСПП Александр Шохин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Президент РСПП Александр Шохин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил правительство не повышать ставку на плату в резерв универсального обслуживания для операторов связи, следует из письма президента РСПП Александра Шохина вице-премьеру Дмитрию Григоренко и главе Минцифры Максуту Шадаеву от 24 октября (есть в распоряжении “Ъ”).

В письме сказано, что в настоящее время экономические предпосылки для увеличения ставки отсутствуют, а «динамика экономических показателей отрасли негативная». При росте инвестиций долговая нагрузка в отрасли продолжит увеличиваться, что влияет на качество инфраструктуры и оказываемых услуг. По данным Speedtest Global Index компании Ookla, на июль 2024 года РФ занимает 60-е место по скорости ШПД и 86-е — по скорости мобильного интернета.

«К снижению экономических показателей привели дополнительные регуляторные нагрузки: повышение платы за спектр LTE, требования по обеспечению связью удаленных населенных пунктов и автодорог и вопросы импортозамещения»,— пишет РСПП. В таких условиях повышение ставки приведет к ухудшению финансового состояния отрасли и «создаст основания для повышения тарифов», говорится в письме.

С 2004 года все операторы связи ежеквартально платят 1,2% от дохода компании за услуги в сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания. Из этих денег финансируется проект устранения цифрового неравенства в регионах РФ, который реализует «Ростелеком». Проект федбюджета на 2025–2027 годы подразумевает возможность повышения ставки отчисления для финансирования нацпроекта «Экономика данных» (см. “Ъ” от 2 октября).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко и Минцифры подтвердили получение письма. В аппарате подчеркивают, что «решение о повышении ставки не принято». В Минцифры же говорят, что обсудят инициативу дополнительно с отраслью, и отмечают, что говорить «о повышении как об источнике финансирования нацпроекта "Экономика данных" преждевременно».

Источник “Ъ” на телеком-рынке сообщает, что речь идет о повышении ставки платежа до 2% и «большинство операторов связи уже согласились с этим». Это подтверждает другой собеседник “Ъ” на рынке. В «ЭР-Телекоме» говорят, что выступают за «более сбалансированный подход» и «видят, что неналоговый платеж в резерв универсального обслуживания хотят повысить». В «Вымпелкоме», МТС, «МегаФоне» и «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Ежегодная сумма отчислений в резерв на «большую четверку» операторов составляет около 15 млрд руб., оценивает автор профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. В случае поднятия ставки до 2% в год платеж вырастет на 10 млрд руб.

При существующей нагрузке на операторов игрокам, особенно региональным, не хватает средств на развитие инфраструктуры, что приводит к ухудшению качества услуг, отмечает глава Ассоциации малых операторов связи регионов (более 140 членов) Дмитрий Галушко.

«Снижение активности отрасли, начавшееся в 2023 году, ускорилось во втором полугодии 2024 года»,— подтверждает директор департамента оборудования и ПО J’son & Partners Максим Столповский. Сейчас отрасль связи генерирует менее трети доходов всего ИКТ-сектора, но «тянет на себе» почти половину всех инвестиций. «Высокие кредитные ставки ограничивают возможности операторов поддерживать необходимый уровень долгосрочных инвестиций в сеть. В таких условиях дополнительные расходы скажутся на стабильности работы инфраструктуры»,— добавляет он.

Алексей Жабин, Алексей Старостин