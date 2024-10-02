Сбор на данные цели

Проект бюджета на 2025–2027 годы подразумевает появление нового сбора за распространение интернет-рекламы и повышение ставок существующих отчислений для мобильных операторов. За счет этого власти рассчитывают увеличить финансирование нацпроекта «Экономика данных». Представители бизнеса обеих отраслей отмечают, что их издержки растут и без этих новаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” изучил положения проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы (см. “Ъ” от 1 октября), касающиеся возможного дополнительного финансирования национальных проектов. Из них следует, что по решению правительства дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены на реализацию проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в случае принятия решений об увеличении ставки обязательного отчисления (неналоговый платеж) операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания, а также введения сбора за «распространение рекламы и услуг продвижения» в интернете. Сейчас такого сбора нет.

Национальный проект «Экономика данных» по поручению президента РФ должен стартовать в 2025 году. Согласно изученным “Ъ” документам, он предусматривает финансирование построение сетей 5G, появление новых мер поддержки для создателей суперкомпьютеров, развития квантовых технологий и т. п. (см. “Ъ” от 25 сентября).

Интернет-реклама в России уже подлежит маркировке. Ее распространители, равно как и рекламодатели и посредники, должны передавать информацию о кампаниях в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). В первой половине 2024 года в системе были учтены размещения с суммарным бюджетом 381 млрд руб., сообщил 1 октября РБК со ссылкой на отчет Роскомнадзора (оператора ЕРИР). Передавать информацию в ЕРИР можно только посредством операторов рекламных данных (ОРД; есть у VK, «Сбера», МТС и т. п.), которые с момента своего появления начали взимать плату за услуги. В Роскомнадзоре перенаправили “Ъ” в Минцифры, в министерстве не ответили на запрос.

Инициатива приведет к вынужденному росту цен на интернет-рекламу, причем «интернет-игроки заведомо оказываются в невыгодном положении», сказали “Ъ” в «Яндексе». Там добавили, что в случае введения сбора рекламодатели будут вынуждены компенсировать дополнительные расходы, что может привести к росту цен на сами товары и услуги: «Кроме того, может увеличиться нагрузка на малых и средних предпринимателей».

700 млрд рублей минимум должно составить финансирование нацпроекта «Экономика данных» по поручению президента РФ Владимира Путина от апреля 2024 года.

Появление сбора «ударит по карману всей отрасли», считает гендиректор рекламной группы Kokoc Group Александр Шокуров. По его словам, расходы группы на одно лишь соблюдение закона о маркировке достигают около 200 млн руб. в год, а положительный эффект последних двух лет уже сошел на нет: «Существенно растут издержки, падает маржа от крупнейших рекламных площадок, все это на фоне снижающейся покупательной способности». Господин Шокуров отдельно отметил, что из проекта «непонятно, как система будет работать».

Если говорить о неналоговых платежах операторов связи, то с 2004 года все операторы связи ежеквартально платят отчисления с универсального обслуживания. Из этих денег финансируется проект устранения цифрового неравенства в регионах РФ, который реализует «Ростелеком». В t2 (ранее Tele2) “Ъ” сказали, что сейчас ставка установлена в размере 1,2% и не менялась с 2006 года (ранее операторы платили 2%). В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, «Ростелекоме» отказались от комментариев. Источник “Ъ” на телеком-рынке объясняет, что ставка за годы существования резерва не повышалась, однако ее возможное повышение увеличит «и так возросшую нагрузку» на операторов: «Речь идет об увеличении налога на прибыль с 20% до 25%, отмене льгот на плату за частоты для LTE». Возможное увеличение ставки больше скажется на региональных операторах связи, у которых «меньше запас прочности», добавляет президент ассоциации «Ростелесеть» (объединяет более 200 региональных операторов связи) Олег Грищенко.

Юрий Литвиненко, Алексей Жабин