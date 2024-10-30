Владимир не накинет платок

Правительство Владимирской области не будет отменять запрет на ношение в школах одежды, демонстрирующей «религиозную принадлежность», в том числе хиджабов. Во вторник депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обрушился на местных чиновников с резкой критикой, назвав этот приказ «провокационным» и пообещав добиться его отмены. Но власти региона пока испытывают в связи с этим лишь «легкое удивление» и идти на попятную не собираются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопрос о ношении хиджабов в школах уже послужил пищей для множества размышлений о свободе вероисповедания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вопрос о ношении хиджабов в школах уже послужил пищей для множества размышлений о свободе вероисповедания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Запрет хиджаба во Владимирской области — это грубое нарушение Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания. Прикрывать эту дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях — абсолютная провокация»,— написал Адам Делимханов в своем Telegram-канале вечером во вторник. По его словам, 29 октября он по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова встретился с депутатом Госдумы от Владимирской области Игорем Игошиным (оба представляют «Единую Россию») и обсудил сложившуюся ситуацию.

«Итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа»,— сообщил чеченский депутат, добавив, что не испытывает сомнений на этот счет, и еще раз пообещав «в полной мере отстаивать права мусульман».

Напомним, речь идет о приказе министерства образования Владимирской области от 22 октября, согласно которому в положение о типовых требованиях к одежде обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования были внесены дополнения, запрещающие ношение в школах «одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность», в том числе хиджабов и никабов. Приказ вызвал острую реакцию со стороны мусульман. В частности, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев расценил его как нарушение Конституции и назвал хиджаб важным элементом исламской культуры и традиций, «символизирующим уважение и благочестие» (см. “Ъ” от 30 октября).

Никаб — женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Хиджаб — одежда, покрывающая все тело, за исключением лица, кистей рук и ступней. Большинство мусульман, в том числе российских, считают ношение хиджаба религиозной обязанностью женщин.

Получить комментарий Игоря Игошина “Ъ” не удалось: на момент подготовки материала его телефон был выключен. На вопросы в мессенджере парламентарий не ответил. В его аппарате “Ъ” сообщили, что комментировать ситуацию не будут. В пресс-службе правительства Владимирской области не ответили на вопрос “Ъ”, планирует ли министерство отменять свой приказ после заявления Адама Делимханова, но напомнили, что при принятии документа правительство «опиралось на опыт других регионов, а также на позицию Верховного суда» (в 2015 году он подтвердил правомерность подобных запретов в школах, сославшись на светский характер образования в РФ). По отношению к представителям «более 120 народностей и 16 конфессий», которые проживают в регионе, власти ведут «гармоничную политику», направленную на недопущение конфликтов на религиозной почве, добавили в пресс-службе.

Высокопоставленный источник, близкий к руководству области, заявил “Ъ”, что власти региона испытывают «легкое удивление» из-за возникшей ситуации. «Если кто-то считает, что нарушено его право,— пожалуйста, можно обратиться в суд. Мы же в правовом государстве живем»,— сказал собеседник.

По его словам, «небольшое и дружное» мусульманское сообщество Владимирской области недовольства по поводу приказа никак не выражало, «но почему-то люди извне (из-за пределов региона.— “Ъ”) пытаются обсуждать наши внутренние дела».

Источник “Ъ” также подчеркнул, что решение владимирского министерства образования далеко не прецедентное, поэтому идти на попятную власти не собираются: «Оно соответствует и Конституции РФ, и законодательству об образовании. Было бы странным отменять это решение на основании каких-то публичных заявлений».

Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод тоже напомнил “Ъ”, что еще в 2015 году Верховный суд признал законными требования к внешнему виду школьников, которые были установлены в Мордовии. По его словам, Россия — светское государство и общеобразовательная школа в нем тоже является светской. А если кто-то придерживается строгих религиозных установок, то он может выбрать для своих детей специальное образовательное учреждение с религиозным уклоном, заключил правозащитник.

Андрей Прах, Григорий Лейба; Ирина Александрова, Киров