Муфтий Чечни напомнил о Конституции из-за хиджабов в школах Владимирской области

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова, муфтий республики и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Салах Межиев заявил, что запрет на ношение хиджаба в образовательных учреждениях Владимирской области нарушает Конституцию России. Он выразил надежду, что мера связана с недостаточной проработкой документа его составителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

Господин Межиев отметил, что в Основном законе закреплены права человека на свободу совести и вероисповедания, а Россия — многонациональное государство, в котором проживают представители разных народов и религий.

«Наше недоумение также вызывает, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды»,— говорится в заявлении муфтия (цитата по Telegram-каналу Духовного управления мусульман Чечни).

Господин Межиев высказал мнение, что ситуация с ношением хиджаба в школах Владимирской области не является следствием целенаправленных действий против последователей ислама. Муфтий напомнил, что хиджаб — важный элемент исламской культуры и традиций, который символизирует уважение и благочестие.

«Если люди, призывающие к запрету хиджабов, заботятся о национальной безопасности, им стоило бы взять пример с тысяч бойцов, исповедующих ислам, которые вносят неоценимый вклад в отстаивание интересов России, <...> принимая участие в специальной военной операции»,— отмечается в тексте

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области приказом от 22 октября дополнило требования к одежде школьников. В соответствии с изменениями, на территории школ региона запрещено ношение хиджабов, никабов и других элементов, которые указывают на религиозную принадлежность учеников. В областном министерстве отметили, что внешний вид школьников должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер.