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Коммерсантъ FM
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С никабами по-прежнему будут носиться

В правительстве раскритиковали законопроект о запрете ношения религиозной одежды

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на законопроект, который дает региональным и муниципальным властям и образовательным организациям право запрещать ношение религиозной и иной одежды, «полностью или частично скрывающей лицо». В правительстве указали, что законодательство не определяет понятия «религиозная одежда» и «одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой», что может привести к неоднозначной правоприменительной практике. Кроме того, закон уже предоставляет образовательным организациям право устанавливать требования к одежде обучающихся. Отрицательный отзыв поддержал глава СПЧ Валерий Фадеев, с заявления которого ранее началась общественная дискуссия о запрете никабов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный депутатом Владиславом Даванковым («Новые люди») в конце мая, наделяет региональные и муниципальные власти правом запретить ношение религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо «в муниципальных и общественных местах». В документе упоминаются и образовательные организации, администрации которых получат полномочия устанавливать запрет на ношение религиозной одежды и одежды с религиозной символикой. Отметим, речь идет не только о никабах (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз), но и о хиджабах (одежда, покрывающая все тело, за исключением лица, кистей рук и ступней; большинство мусульман, в том числе российских, считают ношение хиджаба религиозной обязанностью женщин). Законопроекту «Новых людей», напомним предшествовала общественная дискуссия о необходимости запрета на ношение никабов (см. справку).

Как развивалась дискуссия вокруг никабов

20 мая 2024 года глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что «никабы в России должны быть запрещены», и пообещал обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

21 мая зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никабов будет нарушением норм светского права и Конституции и может привести к усилению напряженности в обществе. Тогда же депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов заявил, что запрет может обострить отношения России с исламским миром.

28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды. В ответ депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что это противоречит Конституции, и пообещал «доходчиво объяснить» господину Даванкову «и остальным», что такое религиозные традиционные ценности. Позднее законопроект о запрете ношения закрывающей лицо одежды также внесли депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов.

29 мая муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад поддержал запрет никабов, напомнив о теракте в «Крокус Сити Холле», а глава ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин, напротив, назвал запрет «выпадом против мусульман».

25 июня, после терактов в Махачкале и Дербенте, глава Дагестана Сергей Меликов высказался против ношения никаба по соображениям безопасности, добавив, что эта одежда «несвойственна кавказским народам». 2 июля отдел фетв при муфтияте Дагестана вынес решение по поводу никаба, заявив, что запрет может быть введен локально, в определенных ситуациях.

3 июля к ДУМ Дагестана присоединился Координационный центр мусульман Северного Кавказа, куда входят муфтияты Адыгеи и Краснодарского края, Ингушетии, КБР, Калмыкии, КЧР, Северной Осетии, Ставропольского края, Чечни и Дагестана. Там постановили считать ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов «наносящим вред мусульманам России», поскольку это угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Авторы объяснили появление поправок «необходимостью обеспечить безопасность граждан РФ»: «При высоких рисках террористических угроз возникает необходимость запрещать любые предметы, скрывающие или частично скрывающие лицо в общественных местах». В учебных заведениях, в свою очередь, запрет религиозной одежды посчитали необходимым, чтобы избежать дискриминации среди учащихся.

Однако в понедельник комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности обнародовала проект отрицательного отзыва на инициативу. В документе говорится, что в российском законодательстве не определены понятия «религиозная одежда», «одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой». Это, по мнению комиссии, может привести к «неоднозначной правоприменительной практике». Кроме того, ФЗ «Об образовании» уже предоставляет образовательным организациям право устанавливать требования к одежде обучающихся. «На основании изложенного законопроект нуждается в существенной доработке»,— заключили в правительстве.

Хиджаб, никаб, чадра, паранджа: что это такое и в чем различия

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Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, с заявления которого и началась дискуссия, назвал законопроект господина Даванкова «очень невнятным». Он полагает, что автор «перепутал никабы с хиджабами». «Надо к этому относиться гораздо более деликатно, чем это сделали депутаты в своем законопроекте. Потому что встанет вопрос, а что делать с нательным крестиком, ведь это тоже символика. Мы еще вернемся к обсуждению этой темы, нам необходимо глубокое обсуждение»,— пояснил глава СПЧ.

Как в России обсуждали возможный запрет на ношение никабов

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ “Ъ” поддержали тезисы правительственной комиссии, отметив, что попытка ввести дополнительные запреты на ношение религиозной одежды и атрибутик может «стать причиной разного толкования закона в различных регионах». «Россия как светское государство не стремится ограничивать или подавлять религиозные убеждения своих граждан, что является важным элементом национальной политики,— заявил “Ъ” первый заместитель главы ДУМ РФ Рушан Аббясов.— Это принципиальная позиция: государство светское, но не антирелигиозное».

“Ъ” поинтересовался у «Новых людей», о дальнейших планах партии в связи с законопроектом, но ответа пока не получил.

Эмилия Габдуллина

Фотогалерея

Как выглядит мир из-под никаба

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Ношение хиджаба — это одно из основных положений шариата. Хиджаб — не просто платок, а одежда, полностью соответствующая нормам шариата: длинная и не обтягивающая. Для большинства женщин Среднего Востока такое одеяние — личный выбор, а не обязательство. До победы исламской революции в 1979 году Иран был светской страной, но затем аятоллы приняли фетву, предписывающую глухую чадру, закрывающую все тело и руки&lt;br> На фото: женщина, одетая в никаб с вуалью (головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз), следует за гидом к пирамидам Гизы

Ношение хиджаба — это одно из основных положений шариата. Хиджаб — не просто платок, а одежда, полностью соответствующая нормам шариата: длинная и не обтягивающая. Для большинства женщин Среднего Востока такое одеяние — личный выбор, а не обязательство. До победы исламской революции в 1979 году Иран был светской страной, но затем аятоллы приняли фетву, предписывающую глухую чадру, закрывающую все тело и руки
На фото: женщина, одетая в никаб с вуалью (головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз), следует за гидом к пирамидам Гизы

Фото: AP / Hassan Ammar

Однако в большинстве стран с преобладанием мусульманского населения ношение хиджаба необязательно. В Бангладеш, большей части Индонезии, Иордании, Ливане, Марокко и Пакистане закон позволяет женщинам выбирать. Обязательным к ношению это одеяние является в Иране, Саудовской Аравии и индонезийской провинции Ачех, обладающей статусом особой автономии&lt;br> На фото: каирский рынок Хан аль-Халили

Однако в большинстве стран с преобладанием мусульманского населения ношение хиджаба необязательно. В Бангладеш, большей части Индонезии, Иордании, Ливане, Марокко и Пакистане закон позволяет женщинам выбирать. Обязательным к ношению это одеяние является в Иране, Саудовской Аравии и индонезийской провинции Ачех, обладающей статусом особой автономии
На фото: каирский рынок Хан аль-Халили

Фото: AP / Hassan Ammar

В 2014 году Университет Мичигана (США) опросил жителей семи мусульманских стран (Египет, Ирак, Ливан, Тунис, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия) о том, какой вид одежды считать приемлемым. Больше половины опрошенных в Ливане ответили, что предпочли бы не использовать даже платок&lt;br> На фото: Библ, Ливан

В 2014 году Университет Мичигана (США) опросил жителей семи мусульманских стран (Египет, Ирак, Ливан, Тунис, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия) о том, какой вид одежды считать приемлемым. Больше половины опрошенных в Ливане ответили, что предпочли бы не использовать даже платок
На фото: Библ, Ливан

Фото: AP / Hassan Ammar

Жительницы Ливана также не считают обязательной формой одежды бурку (паранджа с длинными рукавами и закрывающей лицо сеткой) — только около 2% предпочитают этот вид одежды &lt;br> На фото: Бейрут, Ливан

Жительницы Ливана также не считают обязательной формой одежды бурку (паранджа с длинными рукавами и закрывающей лицо сеткой) — только около 2% предпочитают этот вид одежды
На фото: Бейрут, Ливан

Фото: AP / Hassan Ammar

В некоторых мусульманских государствах ношение хиджаба ограничивается властями. Например, в Египте он был запрещен в вузах с октября 2009 года по январь 2010 года. В Тунисе ограничение на ношение хиджаба в общественных местах действовало с 1981 года до революции в 2011 году&lt;br> На фото: жительницы Бейрута отмечают день рождения подруги

В некоторых мусульманских государствах ношение хиджаба ограничивается властями. Например, в Египте он был запрещен в вузах с октября 2009 года по январь 2010 года. В Тунисе ограничение на ношение хиджаба в общественных местах действовало с 1981 года до революции в 2011 году
На фото: жительницы Бейрута отмечают день рождения подруги

Фото: AP / Hassan Ammar

В Турции долгое время было запрещено ношение хиджаба в вузах и общественных заведениях на основании конституционного положения о светском государстве. Однако в 2013-2014 годах запрет был снят

В Турции долгое время было запрещено ношение хиджаба в вузах и общественных заведениях на основании конституционного положения о светском государстве. Однако в 2013-2014 годах запрет был снят

Фото: AP / Hassan Ammar

Предпочтительной одеждой в Египте, Ираке, Тунисе и Турции был назван платок (плотно облегающий или свободно наброшенный на голову). Однако в Ираке и Сирии ситуация с ношением одежды усугубилась после захвата ряда территорий боевиками «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые обязали носить строгий никаб, полностью скрывающий волосы и лицо, оставляя лишь прорезь для глаз&lt;br> На фото: Парк Аль-Азхар, Каир, Египет

Предпочтительной одеждой в Египте, Ираке, Тунисе и Турции был назван платок (плотно облегающий или свободно наброшенный на голову). Однако в Ираке и Сирии ситуация с ношением одежды усугубилась после захвата ряда территорий боевиками «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые обязали носить строгий никаб, полностью скрывающий волосы и лицо, оставляя лишь прорезь для глаз
На фото: Парк Аль-Азхар, Каир, Египет

Фото: AP / Hassan Ammar

В ряде европейских стран существуют ограничения на ношение религиозной одежды. Так, в Бельгии и Нидерландах запрещено носить головные уборы, закрывающие лицо, а в Канаде их нельзя носить во время произнесения клятвы гражданина страны. В августе 2016 года в стране разрешили ношение хиджаба женщинам-полицейским, исповедующим ислам

В ряде европейских стран существуют ограничения на ношение религиозной одежды. Так, в Бельгии и Нидерландах запрещено носить головные уборы, закрывающие лицо, а в Канаде их нельзя носить во время произнесения клятвы гражданина страны. В августе 2016 года в стране разрешили ношение хиджаба женщинам-полицейским, исповедующим ислам

Фото: AP / Hassan Ammar

С 2004 года во Франции ношение хиджабов запрещено в образовательных и государственных учреждениях, в 2023-м был введен запрет еще и на абайи — традиционные платья-халаты. В Германии ношение хиджабов (называемых в законе «религиозными символами») в образовательных учреждениях ограничено в некоторых регионах, в Косово аналогичный запрет введен в 2009 году. В сентябре 2023 года в Швейцарии запретили носить хиджаб и другую закрывающую лицо одежду&lt;br> На фото: Бейрут, Ливан

С 2004 года во Франции ношение хиджабов запрещено в образовательных и государственных учреждениях, в 2023-м был введен запрет еще и на абайи — традиционные платья-халаты. В Германии ношение хиджабов (называемых в законе «религиозными символами») в образовательных учреждениях ограничено в некоторых регионах, в Косово аналогичный запрет введен в 2009 году. В сентябре 2023 года в Швейцарии запретили носить хиджаб и другую закрывающую лицо одежду
На фото: Бейрут, Ливан

Фото: AP / Hassan Ammar

Некоторые женщины утверждают, что для них никаб — осознанный выбор, а его ношение позволяет им показать скромность

Некоторые женщины утверждают, что для них никаб — осознанный выбор, а его ношение позволяет им показать скромность

Фото: AP / Hassan Ammar

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Ношение хиджаба — это одно из основных положений шариата. Хиджаб — не просто платок, а одежда, полностью соответствующая нормам шариата: длинная и не обтягивающая. Для большинства женщин Среднего Востока такое одеяние — личный выбор, а не обязательство. До победы исламской революции в 1979 году Иран был светской страной, но затем аятоллы приняли фетву, предписывающую глухую чадру, закрывающую все тело и руки
На фото: женщина, одетая в никаб с вуалью (головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз), следует за гидом к пирамидам Гизы

Фото: AP / Hassan Ammar

Однако в большинстве стран с преобладанием мусульманского населения ношение хиджаба необязательно. В Бангладеш, большей части Индонезии, Иордании, Ливане, Марокко и Пакистане закон позволяет женщинам выбирать. Обязательным к ношению это одеяние является в Иране, Саудовской Аравии и индонезийской провинции Ачех, обладающей статусом особой автономии
На фото: каирский рынок Хан аль-Халили

Фото: AP / Hassan Ammar

В 2014 году Университет Мичигана (США) опросил жителей семи мусульманских стран (Египет, Ирак, Ливан, Тунис, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия) о том, какой вид одежды считать приемлемым. Больше половины опрошенных в Ливане ответили, что предпочли бы не использовать даже платок
На фото: Библ, Ливан

Фото: AP / Hassan Ammar

Жительницы Ливана также не считают обязательной формой одежды бурку (паранджа с длинными рукавами и закрывающей лицо сеткой) — только около 2% предпочитают этот вид одежды
На фото: Бейрут, Ливан

Фото: AP / Hassan Ammar

В некоторых мусульманских государствах ношение хиджаба ограничивается властями. Например, в Египте он был запрещен в вузах с октября 2009 года по январь 2010 года. В Тунисе ограничение на ношение хиджаба в общественных местах действовало с 1981 года до революции в 2011 году
На фото: жительницы Бейрута отмечают день рождения подруги

Фото: AP / Hassan Ammar

В Турции долгое время было запрещено ношение хиджаба в вузах и общественных заведениях на основании конституционного положения о светском государстве. Однако в 2013-2014 годах запрет был снят

Фото: AP / Hassan Ammar

Предпочтительной одеждой в Египте, Ираке, Тунисе и Турции был назван платок (плотно облегающий или свободно наброшенный на голову). Однако в Ираке и Сирии ситуация с ношением одежды усугубилась после захвата ряда территорий боевиками «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые обязали носить строгий никаб, полностью скрывающий волосы и лицо, оставляя лишь прорезь для глаз
На фото: Парк Аль-Азхар, Каир, Египет

Фото: AP / Hassan Ammar

В ряде европейских стран существуют ограничения на ношение религиозной одежды. Так, в Бельгии и Нидерландах запрещено носить головные уборы, закрывающие лицо, а в Канаде их нельзя носить во время произнесения клятвы гражданина страны. В августе 2016 года в стране разрешили ношение хиджаба женщинам-полицейским, исповедующим ислам

Фото: AP / Hassan Ammar

С 2004 года во Франции ношение хиджабов запрещено в образовательных и государственных учреждениях, в 2023-м был введен запрет еще и на абайи — традиционные платья-халаты. В Германии ношение хиджабов (называемых в законе «религиозными символами») в образовательных учреждениях ограничено в некоторых регионах, в Косово аналогичный запрет введен в 2009 году. В сентябре 2023 года в Швейцарии запретили носить хиджаб и другую закрывающую лицо одежду
На фото: Бейрут, Ливан

Фото: AP / Hassan Ammar

Некоторые женщины утверждают, что для них никаб — осознанный выбор, а его ношение позволяет им показать скромность

Фото: AP / Hassan Ammar

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