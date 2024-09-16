С никабами по-прежнему будут носиться

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на законопроект, который дает региональным и муниципальным властям и образовательным организациям право запрещать ношение религиозной и иной одежды, «полностью или частично скрывающей лицо». В правительстве указали, что законодательство не определяет понятия «религиозная одежда» и «одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой», что может привести к неоднозначной правоприменительной практике. Кроме того, закон уже предоставляет образовательным организациям право устанавливать требования к одежде обучающихся. Отрицательный отзыв поддержал глава СПЧ Валерий Фадеев, с заявления которого ранее началась общественная дискуссия о запрете никабов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный депутатом Владиславом Даванковым («Новые люди») в конце мая, наделяет региональные и муниципальные власти правом запретить ношение религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо «в муниципальных и общественных местах». В документе упоминаются и образовательные организации, администрации которых получат полномочия устанавливать запрет на ношение религиозной одежды и одежды с религиозной символикой. Отметим, речь идет не только о никабах (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз), но и о хиджабах (одежда, покрывающая все тело, за исключением лица, кистей рук и ступней; большинство мусульман, в том числе российских, считают ношение хиджаба религиозной обязанностью женщин). Законопроекту «Новых людей», напомним предшествовала общественная дискуссия о необходимости запрета на ношение никабов (см. справку).

Как развивалась дискуссия вокруг никабов 20 мая 2024 года глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что «никабы в России должны быть запрещены», и пообещал обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. 21 мая зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никабов будет нарушением норм светского права и Конституции и может привести к усилению напряженности в обществе. Тогда же депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов заявил, что запрет может обострить отношения России с исламским миром. 28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды. В ответ депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что это противоречит Конституции, и пообещал «доходчиво объяснить» господину Даванкову «и остальным», что такое религиозные традиционные ценности. Позднее законопроект о запрете ношения закрывающей лицо одежды также внесли депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов. 29 мая муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад поддержал запрет никабов, напомнив о теракте в «Крокус Сити Холле», а глава ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин, напротив, назвал запрет «выпадом против мусульман». 25 июня, после терактов в Махачкале и Дербенте, глава Дагестана Сергей Меликов высказался против ношения никаба по соображениям безопасности, добавив, что эта одежда «несвойственна кавказским народам». 2 июля отдел фетв при муфтияте Дагестана вынес решение по поводу никаба, заявив, что запрет может быть введен локально, в определенных ситуациях. 3 июля к ДУМ Дагестана присоединился Координационный центр мусульман Северного Кавказа, куда входят муфтияты Адыгеи и Краснодарского края, Ингушетии, КБР, Калмыкии, КЧР, Северной Осетии, Ставропольского края, Чечни и Дагестана. Там постановили считать ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов «наносящим вред мусульманам России», поскольку это угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Авторы объяснили появление поправок «необходимостью обеспечить безопасность граждан РФ»: «При высоких рисках террористических угроз возникает необходимость запрещать любые предметы, скрывающие или частично скрывающие лицо в общественных местах». В учебных заведениях, в свою очередь, запрет религиозной одежды посчитали необходимым, чтобы избежать дискриминации среди учащихся.

Однако в понедельник комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности обнародовала проект отрицательного отзыва на инициативу. В документе говорится, что в российском законодательстве не определены понятия «религиозная одежда», «одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой». Это, по мнению комиссии, может привести к «неоднозначной правоприменительной практике». Кроме того, ФЗ «Об образовании» уже предоставляет образовательным организациям право устанавливать требования к одежде обучающихся. «На основании изложенного законопроект нуждается в существенной доработке»,— заключили в правительстве.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, с заявления которого и началась дискуссия, назвал законопроект господина Даванкова «очень невнятным». Он полагает, что автор «перепутал никабы с хиджабами». «Надо к этому относиться гораздо более деликатно, чем это сделали депутаты в своем законопроекте. Потому что встанет вопрос, а что делать с нательным крестиком, ведь это тоже символика. Мы еще вернемся к обсуждению этой темы, нам необходимо глубокое обсуждение»,— пояснил глава СПЧ.

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ “Ъ” поддержали тезисы правительственной комиссии, отметив, что попытка ввести дополнительные запреты на ношение религиозной одежды и атрибутик может «стать причиной разного толкования закона в различных регионах». «Россия как светское государство не стремится ограничивать или подавлять религиозные убеждения своих граждан, что является важным элементом национальной политики,— заявил “Ъ” первый заместитель главы ДУМ РФ Рушан Аббясов.— Это принципиальная позиция: государство светское, но не антирелигиозное».

“Ъ” поинтересовался у «Новых людей», о дальнейших планах партии в связи с законопроектом, но ответа пока не получил.

Эмилия Габдуллина