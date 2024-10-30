Пожизненное таким и осталось

Верховный суд (ВС) России не нашел никаких оснований для пересмотра приговора, вынесенного создателям организованного преступного сообщества (ОПС) — бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, а также их подельникам. Организаторы ОПС были осуждены на пожизненное лишение свободы за особо тяжкие преступления, в том числе убийства, а другие фигуранты — на различные сроки. Адвокаты указывали на допущенные в ходе процесса нарушения прав их подзащитных и теперь собираться оспаривать и решение ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауль (слева) и Рауф Арашуковы не смогли в Верховном суде добиться отмены своего приговора

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рауль (слева) и Рауф Арашуковы не смогли в Верховном суде добиться отмены своего приговора

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Три заседания понадобились Верховному суду России, чтобы рассмотреть жалобы Рауфа и Рауля Арашуковых, а также участников созданного ими преступного сообщества — бывших первого заместителя руководителя управления СКР по КЧР генерал-майора юстиции Казбека Булатова, начальника республиканского Центра противодействия экстремизму полковника полиции Тимура Бетуганова, следователя СКР подполковника юстиции Андрея Филиппова и директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева. Все осужденные, а также их адвокаты настаивали на невиновности и просили суд отменить вынесенный ранее приговор и направить дело на новое рассмотрение.

В конце декабря 2022 года Мосгорсуд назначил Арашуковым пожизненное заключение, а их подельникам — от 5 до 22 лет колонии. В зависимости от роли каждого, они были признаны виновными в создании ОПС (ст. 210 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Как установил суд, Арашуковы, создав ОПС, похитили у различных структур «Газпрома» газ на общую сумму более 4,5 млрд руб., совершили растрату 266,7 млн руб., выделенных компании «Газпром газораспределение Ставрополь», и были заказчиками двух убийств, а правоохранители помогали им заметать следы.

С учетом того обстоятельства, что само уголовное дело Арашуковых и их подельников в Мосгорсуде рассматривалось с участием коллегии присяжных, осужденным и их адвокатам было нельзя оспаривать по существу сам вердикт. Поэтому в ВС речь шла главным образом о нарушениях норм уголовно-процессуального законодательства, которые, по мнению осужденных и их адвокатов, были допущены при рассмотрении дела в Мосгорсуде или вынесении присяжными своего решения.

Основные претензии фигурантов и их защитников сводились к тому, что председательствовавшая на процессе судья Елена Гученкова не давала им высказывать свое мнение и приводить доказательства в свою пользу в полном объеме.

Все это объяснялось ограничениями, налагаемыми на участников разбирательства, когда дело рассматривается присяжными (например, нельзя ссылаться на доказательства, которые суд признал недопустимыми, или сообщать сведения, касающиеся биографии подсудимых). Защита в ВС утверждала, что судья Гученкова злоупотребляла предоставленными ей правами, необоснованно перебивая адвокатов и их подзащитных, чем якобы формировала негативное отношение к последним у присяжных заседателей. В качестве примера адвокаты привели выступления подсудимых с последним словом, когда, по словам защиты, судья якобы прерывала бывшего генерал-майора Казбека Булатова 34 раза, заявляя, что это «не выступление в прениях, а лишь краткое обращение к суду». Рауль Арашуков в итоге вообще отказался от последнего слова, заявив, что не видит в этом смысла. Все это, говорили адвокаты, нарушало право подсудимых как на защиту, так и на объективное судебное разбирательство.

Имелись претензии у авторов жалоб и к вопросам, которые для присяжных составила председательствующая для вынесения теми вердикта. По мнению адвокатов, в вопросах содержались положения, которые требовали доказательства, но они были изложены в утвердительной форме. Например, заседателям предлагалось ответить, действительно ли при совершении одного из убийств киллер подъехал к месту преступления на иномарке, которую ему предоставили Арашуковы, хотя вопрос, когда именно машина оказалась у убийцы и каким образом она к нему попала, по мнению защиты, в ходе процесса остался неразрешенным. Мало того, председательствующая сначала огласила вопросный лист и только после этого заменила отсутствующего присяжного заседателя из основного состава запасным.

В свою очередь, прокурор Гульчехра Ибрагимова попросила Верховный суд жалобы на приговор отклонить. Она не увидела в действиях судьи Гученковой никаких нарушений, напротив, заявила, что подсудимые сами нарушали нормы УПК, позволяя себе выкрики и замечания.

По мнению прокурора Ибрагимовой, не было нарушений и при вынесении вердикта, а вопросы для присяжных были сформулированы вполне корректно. Представитель надзорного органа также напомнила, что старшина коллегии за 27 минут до 18.00 — окончания рабочего времени в суде — попросил председательствующую прервать их работу в связи с усталостью, с чем судья согласилась. Также никто тогда не говорил, что на присяжных оказывалось какое-либо давление.

В итоге судебная коллегия ВС, посовещавшись около часа, согласилась с мнением прокурора и отклонила все поступившие на рассмотрение жалобы без каких-либо изменений в приговоре. Адвокаты заявили, что «обязательно обжалуют вынесенное определение суда в надзорной инстанции».

Отметим, что на днях, как рассказывал “Ъ”, в отношении Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок в «Белом лебеде», возбудили новое уголовное дело — о даче взятки сотруднику ИК №6 в размере 5 млн руб. (ч. 5 ст. 291 УК РФ). За эту сумму, по версии следствия, осужденный Арашуков надеялся получить право на неограниченные телефонные переговоры, свидания с родственниками, получение посылок и передач, а также возможность выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения. Однако сотрудник УФСИН сообщил о даче взятки в ФСБ.

Алексей Соковнин