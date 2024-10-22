Из «Черного дельфина» наметился выход

Изобличенный в даче взятки в размере 5 млн руб. за улучшение условий содержания экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в ИК-6 («Черный дельфин»), вероятно, все же добьется для себя поблажек. На время расследования и последующего судебного процесса из оренбургской колонии, считающейся одной из самых строгих в России, его, скорее всего, переведут в СИЗО c гораздо более комфортным режимом. Вторым фигурантом этого дела является выступавший в роли посредника адвокат Рауфа Арашукова, через которого участвовавшему в оперативном эксперименте сотруднику УФСИН и передавались деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры с Рауфом Арашуковым записывались скрытой аппаратурой

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ Переговоры с Рауфом Арашуковым записывались скрытой аппаратурой

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

Уголовное дело по факту дачи взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова и посредничестве в этом (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) в отношении его адвоката, чье имя не раскрывается, ГСУ СКР возбудило по материалам ФСБ.

О том, что отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине» Рауф Арашуков готов выложить 5 млн руб. за улучшение условий содержания, чекистам стало известно от сотрудника УФСИН России по Оренбургской области, которому это предложение от заключенного и поступило.

В частности, отмечают в СКР, за эту сумму осужденный Арашуков рассчитывал на получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, а также отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.

Деньги, которые один из адвокатов Рауфа Арашукова получал, по некоторым данным, от его родственника, передавались адресату несколькими траншами с июля по октябрь 2024 года. Причем получал их сотрудник УФСИН якобы не из рук в руки, а через тайник. При этом о судьбе адвоката в СКР и ФСБ какие-либо пояснения давать отказались. Известно лишь, что от уголовной ответственности защитник не освобождался, что могло бы произойти, если бы он деятельно раскаялся.

При этом сам Рауф Арашуков, несмотря на то что его план провалился, как минимум на одну преференцию рассчитывать, скорее всего, сможет. Для проведения следственных действий и на время судебного процесса его, очевидно, этапируют из «Черного дельфина» в московское или оренбургское СИЗО, где условия содержания будут куда менее строгими.

Напомним, что Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо во время заседания Совета федерации. Тогда же под стражу взяли и его отца Рауля Арашукова, являвшегося советником гендиректора «Газпром межрегионгаза». Позже компанию на скамье подсудимых им составили бывшие первый заместитель руководителя управления СКР по КЧР генерал-майор юстиции Казбек Булатов, начальник республиканского Центра противодействия экстремизму полковник полиции Тимур Бетуганов, следователь СКР подполковник юстиции Андрей Филиппов и экс-директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев.

Как подробно рассказывал “Ъ”, по версии СКР, отец и сын Арашуковы с 2010 по 2019 год, создав преступное сообщество, похитили у различных структур «Газпрома» газ на общую сумму более 4,5 млрд руб. и совершили растрату 266,7 млн руб., выделенных компании «Газпром газораспределение Ставрополь».

Помимо этого, господа Арашуковы были признаны заказчиками убийств в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова. Как указано в материалах дела, подельники отца и сына Арашуковых — следователи и полицейский помогали им скрыть следы этих преступлений, в частности удаляя из материалов расследования убийства господина Жукова детализацию соединений телефона, который использовал исполнитель преступления, и заставляя давать ложные показания свидетелей. Также под давлением подконтрольных господам Арашуковым силовиков экс-директор филиала «Газпром межрегионгаз» Гузер Хашукаев написал заявление, что его якобы пытали во время расследования, рассчитывая таким образом признать недействительными данные им показания.

Приговор ОПС Мосгорсуд огласил 27 декабря 2022 года. Отец и сын Арашуковы отправились на пожизненное заключение, а их подельники получили от 5 до 22 лет. Решение было вынесено на основании вердикта коллегии присяжных, признавших всех подсудимых виновными.

Олег Рубникович