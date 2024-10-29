Откройте, полисия

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Страховые компании готовятся к рекордной прибыли
По итогам 2024 года чистая прибыль страховых компаний может обновить исторический рекорд, достигнув 340 млрд руб. Но по сравнению с предыдущим годом, когда она удвоилась, темпы ее роста существенно замедлятся. При этом основной вклад в финансовый результат внесет профильная деятельность, тогда как доходы от инвестиций будут отставать в темпах роста.
Выписывая полисы, страховщики в этом году зарабатывают больше, чем инвестируя свободные средства
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Объем чистой прибыли страховых компаний по итогам 2024 года может достичь 340 млрд руб., следует из оценки агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Это рекордный показатель не только с 2015 года, когда ЦБ начал публиковать данные по страховым компаниям, но и за предыдущие годы, когда статистику вел Минфин. По сравнению с 2023 годом рост составит около 6%. Впрочем, за прошлый год чистая прибыль страховых компаний выросла почти на 90% по сравнению с провальным 2022 годом. При этом в 2019–2021 годах чистая прибыль страховщиков составляла немногим более 200 млрд руб.
Еще два месяца назад НКР прогнозировало меньший рост финансовых показателей. Корректировка прогнозов связана с высокими результатами страховщиков по итогам девяти месяцев 2024 года — их прибыль выросла на 11% по сравнению с январем—сентябрем прошлого года, отмечается в исследовании.
По данным ЦБ, в этом году в основном рост чистой прибыли будет определяться страховой деятельностью.
Так, в первом полугодии 2024 года доля чистых доходов составила 59,6%, превысив чистые доходы от инвестиционной деятельности. Вместе с тем в 2023 году определяющими были как раз доходы от инвестиционной деятельности, на которые пришлось 62%. Согласно опросу страховых компаний, проведенному «Эксперт РА», объем полученной страховой премии по итогам 2024 года может показать рост на 5–10%. Причем наибольший рост участники рынка ожидают в страховании жизни — свыше 30%, тогда как в сегменте каско и ДМС прирост немногим превысит 10%, а в ОСАГО — менее 10% (cм. “Ъ” от 18 сентября).
Резкий рост страхования жизни страховщики объясняют высокими темпами прироста продаж полисов накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ). Из данных ВСС следует, что по итогам первого полугодия 2024 года объем премий в ИСЖ увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 82%, до 146 млрд руб. Премии по НСЖ выросли на 95%, до 292 млрд руб. Рынок автострахования поддерживает рост продаж новых автомобилей, поскольку это сильно влияет на объем собранной премии — эти авто чаще страхуются (доля каско составляет около 90%). По оценкам экспертов, в настоящее время девять из десяти автомобилей в рознице продаются с кредитом и каждый застрахован по каско. По данным Минпромторга, за девять месяцев 2024 года продано 1,145 млн новых автомобилей (см. “Ъ” от 2 октября). При этом ожидания по итогам года оцениваются в 1,6 млн шт.
Рост сегмента ДМС, по мнению страховщиков, связан с высоким спросом со стороны работодателей и медицинской инфляцией. Если пять—семь лет назад интерес к ДМС проявляли в основном крупные компании, то сегодня такое страхование приобретают средние и небольшие компании. По оценкам экспертов, потенциальный объем сегмента ДМС для МСБ может составить 200 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 августа).
При этом показатели убыточности страхового рынка в целом стабильны и сохраняются на приемлемом уровне, отмечает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова.
В частности, по данным ЦБ, объем выплат в каско составил 33 млрд руб. во втором квартале 2023 года и 39 млрд руб. во втором квартале 2024 года.
Поддерживают рост чистой прибыли и доходы от инвестиционной деятельности. На фоне роста ключевой ставки увеличивается доходность по вкладам и долговым ценным бумагам, куда в основном инвестируют страховые компании, особенно во втором полугодии, поясняет гендиректор компании «Бизнесдром» Павел Самиев. По данным ЦБ за второй квартал 2024 года, доля облигаций в активах страховщиков составила 37,9%, а доля депозитов — 23,4%. При этом в первой декаде октября средняя максимальная ставка по депозитам физлиц десятка крупнейших банков достигла 19,78% годовых, обновив максимум с марта 2022 года (см. “Ъ” от 16 октября). Ставки по депозитам юрлиц могут быть на 0,5–1% выше, чем по вкладам граждан (см. “Ъ” от 20 октября).
В 2025 году участники рынка ожидают сохранения низких темпов роста прибыли страховщиков. Он может составить до 5%, считает независимый эксперт Андрей Бархота. По оценкам господина Самиева, чистая прибыль страховщиков может вырасти на 5–10% по итогам 2025 года, на что положительно повлияет рост не только дохода от инвестиционной деятельности, но и дохода от страховой деятельности. При этом вряд ли доходы от инвестиций в грядущем году будут такими же высокими, как в этом, считает он.