Банки включились в гонку сбережений

Банки ускорили темпы повышения ставок по депозитам на фоне риторики ЦБ. Снижения ключевой ставки ждать до конца года точно не приходится, а конкуренция за ликвидность серьезная. На этом фоне банкиры готовы рисковать своей маржой, привлекая сейчас деньги граждан по сверхвысоким ставкам. При этом эксперты ожидают сохранения и даже усиления данного тренда к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В среду Банк России опубликовал данные о среднем арифметическом максимальных ставок десятки крупнейших банков. Это индикатор для всего рынка, именно от него отсчитывается минимальное допустимое значение, при превышении которого взносы в Фонд страхования вкладов уплачиваются по повышенным ставкам. Согласно данным ЦБ, показатель вырос в первой декаде октября по сравнению с предыдущей декадой более чем на 1 процентный пункт и составил 19,78% годовых. За всю историю мониторинга данного показателя более высокое значение он имел лишь в марте 2022 года.

В крупнейшую десятку входят Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-банк, РСХБ, Росбанк, МКБ, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. Учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту, ЦБ не учитывает ставки с капитализацией, не рассматриваются вклады с допусловиями.

Согласно данным банков, сейчас их максимальные ставки по вкладам еще выросли. Так, на 16 октября в Сбербанке максимальная доходность вклада — до 21%, в ВТБ — до 21%, в ГПБ — до 22%, в Альфа-банке — до 21%, в РСХБ — до 22%, в Росбанке — до 20%, в МКБ — до 24%, в Т-Банке — до 21%, в ПСБ — до 22%, в Совкомбанке — до 21%.

Из перечисленной десятки банков на запрос “Ъ” ответили лишь в ВТБ. «В 2022 году основной индикатор денежного рынка в моменте вырос до 20%, но зафиксировался на этом уровне только на пару месяцев. В этом же году ключевая ставка пока ниже, 16–19%, однако такие высокие значения держатся в течение всего года, и нельзя исключать ее дальнейший рост,— отмечает зампред правления ВТБ Георгий Горшков.— Вкладчики стараются максимизировать свою доходность. В этом году мы наблюдаем рекордную сумму среднего чека в сегменте массовой розницы — 531 тыс. руб.». По прогнозам ВТБ, в этом году рынок сбережений физлиц в РФ может достигнуть 56,3 трлн руб., увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента, предыдущий максимум 23% — в 2023 году.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 13 сентября: Раньше мы принимали решение по ключевой ставке, проходило до нескольких недель, прежде чем банки меняли ставки по депозитам. Сейчас это происходит гораздо быстрее.

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что дальнейшая динамика ставок продолжит зависеть как от фактического значения ключевой, так и от риторики Банка России. «Резкий рост среднего значения процентной доходности вкладов обусловлен консенсусом крупнейших банков относительно того, что существование высоких ставок — это надолго,— указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По словам управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, банки вынуждены конкурировать за ликвидность, что особенно важно в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках.

На данный момент ключевая ставка ЦБ составляет 19%, но велик риск ее повышения на фоне роста инфляционных ожиданий.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Инфляционные ожидания населения РФ в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года, следует из опроса «инФОМ» по заказу ЦБ. Рост инфляционных ожиданий шагом почти в 1 процентный пункт за месяц может добавить сторонников версии повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 21%, полагают аналитики.

На ожидания по дальнейшему росту ставок по вкладам будет влиять то, какой курс на стабилизацию инфляции выберет регулятор, и то, как долго он будет поддерживать жесткую ДКП, добавляет главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.

«Пик, возможно, придется на последний квартал, так как есть вероятность дальнейшего ужесточения ДКП. По ее мнению, дальнейший рост ставок может нести и определенные риски для банков. «Так, высокая ставка увеличивает нагрузку на прибыльность, поскольку банкам будет сложно удерживать такие ставки без пропорционального роста доходов от кредитования или иных операций»,— заключает эксперт.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова