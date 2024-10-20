Компании положились на депозит

Средства на депозитах юрлиц растут третий месяц подряд, и в сентябре этот рост ускорился. С начала года средства на срочных депозитах компаний выросли значительно сильнее, чем остатки на текущих счетах. При нынешнем размере ключевой ставки такое размещение средств гораздо выгоднее для компаний, чем инвестиции в развитие производства, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, опубликованным в конце прошлой недели в информационно-аналитическом материале о развитии банковского сектора России, депозиты юрлиц в сентябре увеличились более чем на 1,2 трлн руб. В материале отмечается, что рост произошел в основном за счет увеличения рублевых остатков (на 902 млрд руб.) преимущественно у нефтегазовых компаний-экспортеров.

Общий объем остатков на счетах юрлиц составил 57,2 трлн руб., из которых на срочных депозитах оказалось 35,6 трлн руб. (рост за месяц на 677 млрд руб.) и 21,6 трлн руб. на текущих счетах (528 млрд руб.). При этом рост остатков на счетах компаний продолжается третий месяц и в сентябре он оказался самым заметным: в предыдущие два месяца они не дотягивали до 1 трлн руб. А если смотреть с начала года, то средства на корпоративных депозитах увеличились на 2,9 трлн руб., в то время как на текущих счетах — только на 90 млрд руб.

Эксперты считают, что при нынешних ставках это вполне ожидаемый тренд. Так, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков предполагает, что этот рост остатков на депозитах юрлиц может быть связан с тем, что долгосрочные инвестиции при нынешней ключевой ставке достаточно проблематичны, поскольку их рентабельность невысока. «В результате компании откладывают их реализацию до более благоприятных времен, а средства кладут на депозиты, доходность по которым гарантирована и может оказаться на данном этапе выше, чем потенциальные вложения в расширение производства»,— говорит он.

При этом, по его словам, надо иметь в виду, что ставки по депозитам юрлиц, хотя и сильно разнятся в зависимости от компании и банка, в среднем выше, чем по вкладам физлиц.

«Дело в том, что средний корпоративный депозит, как правило, заметно больше, чем средний депозит физлица, следовательно, трудозатраты на привлечение одного рубля ниже. Кроме того, он может быть безотзывным, что в случае с частным клиентом невозможно. В результате ставка по депозиту компании может быть на 0,5–1% выше, чем по вкладам граждан»,— пояснил Алексей Войлуков.

В свою очередь, аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев обращает внимание, что сегодня очень маленькое количество инвестиционных проектов (особенно в промышленности и нефтегазовой отрасли) может принести возврат на инвестиции выше, чем текущая безрисковая ставка по депозиту в банке. Именно поэтому наблюдается такой приток средств от юридических лиц. «В основном свободные средства размещаются на короткие срочные депозиты, чтобы перекладывать деньги при росте ставки и иметь возможность начать инвестиционную программу при снижении ключевой ставки»,— говорит он. По его словам, ставки сопоставимы с RUSFAR — около 18,4–18,6% для размещения на один день (overnight) и выше 19% для более длинных депозитов.

57,2 триллиона рублей составил общий объем остатков на счетах юрлиц по итогам сентября

В то же время рост остатков на счетах юрлиц, если смотреть с начала года, составил всего 7%, что, по словам Алексея Войлукова, заметно меньше по вкладам физлиц, которые увеличились на 16%, а также по кредитам юрлицам, которые выросли на 15,5%. При этом основные средства компаний сосредоточены на коротких депозитах и счетах до востребования, отмечает он, объем которых за этот год уменьшился на 6%, в то время как депозиты на срок от трех месяцев до года выросли на 78%. «Можно констатировать, что рост средств на корпоративных счетах идет с отставанием от тех темпов, которые можно было ожидать»,— говорит Алексей Войлуков. Член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России Тимур Аитов уверен, что можно прогнозировать дальнейший рост остатков на депозитах юрлиц. «Стоит помнить, что грядет уже явное повышение ключевой ставки, поэтому под Новый год будут максимально привлекательные предложения, но банки будут стараться их ограничивать сроком три-шесть месяцев»,— говорит он.

Максим Буйлов