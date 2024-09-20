Страховщики заплатят долями

Страховые компании получат возможность платить налог на прибыль в рассрочку до трех лет при росте налогооблагаемой прибыли в результате учета отрицательных резервов. Это касается продуктов по страхованию жизни с регулярными взносами. По словам экспертов, мера оказывает серьезную поддержку страховщикам, поскольку в противном случае им бы пришлось брать деньги из капитала. Впрочем, для клиентов ситуация может обернуться отказом страховщиков от оформления полисов, предусматривающих уплату премий по частям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЦБ учел предложения Всероссийского союза страховщиков (ВСС) к проекту положения, касающегося финансовой устойчивости страховых компаний (№781-П), следует из опубликованного в среду документа на сайте регулятора. Предложение касалось «снятия ограничений на отрицательность резервов» для показателей по страхованию жизни. Дело в том, что резервы по страхованию жизни рассчитываются каждый квартал как сумма будущих страховых выплат и расходов на ведение дела за вычетом будущих страховых премий.

По договорам страхования жизни с регулярными взносами «в начале срока действия договора резервы могут быть отрицательными, поскольку приведенная стоимость будущих страховых взносов превышает приведенную стоимость будущих страховых выплат по договору», поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова.

Речь идет о примерно трети договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) и страхования жизни заемщика в ипотеке.

При этом на величину налогооблагаемой прибыли оказывает влияние размер отчислений в страховые резервы. Сумма отчислений в страховые резервы определяется суммарно по всем учетным группам, однако в настоящее время отрицательные резервы по учетной группе обнуляются. После вступления в силу новой версии положения отрицательные резервы по учетной группе будут уменьшать совокупный размер отчислений в резервы, что в моменте приведет к росту налогооблагаемой прибыли, поясняет госпожа Самсонова. По оценке «ППФ страхование жизни», резервы страховщика могут одномоментно упасть на 4–5 млрд руб., что приводит к необходимости выплаты налога на прибыль в размере 1–1,3 млрд руб.

Поэтому страховщики просили предусмотреть рассрочку налогового платежа на 1–2 года. Однако ЦБ согласился увеличить этот срок до трех лет. Речь идет о том, что страховщики смогут растянуть налогооблагаемую прибыль на три года в отчете для ФНС, а не о непосредственной оплате налога по частям, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

По данным ВСС, за январь—июнь 2024 года сборы по страхованию жизни выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54%, до 548 млрд руб. Премии по ИСЖ увеличились на 82%, до 146 млрд руб. Премии по НСЖ выросли на 95%, до 292 млрд руб. Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков составили порядка 85 млрд руб., что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 21%.

Если бы страховщики не получили льготы, в крайнем случае им бы пришлось брать деньги из капитала на оплату налога, поскольку необходимого объема прибыли в реальности нет — страховщики получат оставшиеся премии позже по мере действия договора, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота.

Вместе с тем клиенты в этой ситуации могут серьезно проиграть. В частности, вероятно, ЦБ дал страховщикам три года, чтобы закончили действие уже заключенные договора, а дальше страховщики будут постепенно отказываться от договоров страхования жизни с регулярным взносом и активнее предлагать договоры с единовременным взносом, которые могут быть значительно дороже, полагает Татьяна Самсонова. По данным «Сравни.ру», единовременный взнос по НСЖ может составлять 100–300 тыс. руб. При этом аналогичный продукт с регулярными взносами стоит несколько тысяч рублей в месяц, следует из данных агрегатора.

Юлия Пославская