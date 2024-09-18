Прогноз премиальный

Страховые компании стали более оптимистичными в оценке динамики рынка в 2024 году. Они ожидают роста сбора премий на 5–10%, причем в лидерах роста будут инвестиционное страхование жизни, автострахование и ДМС. При этом традиционные виды личного страхования заемщиков могут показать существенное снижение сборов на фоне охлаждения кредитования, а также продажи вместо них полисов ДМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем полученной страховой премии по итогам 2024 года может вырасти на 5–10%, следует из опроса компаний, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). В частности, по мнению большинства участников опроса, прирост собранных премий по ОСАГО составит до 10%. Свыше 10% могут вырасти сборы по каско и ДМС. Наибольший рост участники рынка ожидают в сегменте страхования жизни — свыше 30%.

При этом в начале года страховщики и эксперты были более консервативны в прогнозах. По их оценкам, объем рынка мог вырасти на 3–7%. При этом в сегменте каско ожидался рост на 4–6%, в сегменте ОСАГО — на 3–4%. По оценкам «Эксперт РА», сегмент ДМС мог показать рост на 7–9%, страхование жизни — на 5–7% (cм. “Ъ” от 15 января).

Корректировка прогнозов может быть связана с высокими результатами страховщиков по итогам первого полугодия 2024 года. В январе—июне объем страхового рынка вырос на 20,5% (по сравнению с прошлогодним результатом), до 1,3 трлн руб., следует из данных ЦБ. При этом сборы в сегменте страхования жизни выросли на 42%, в сегменте ДМС — на 38%, каско — на 22%.

1,293 триллиона рублей составил объем собранных премий российскими страховщиками за первое полугодие 2024 года.

Из опроса «Эксперт РА» следует, что автострахование станет одним из драйверов рынка на фоне роста продаж новых автомобилей и приемлемой убыточности. Рост продаж новых автомобилей сильно влияет на объем собранной премии, потому что эти авто чаще страхуются (доля каско составляет около 90%), указывает гендиректор страхового консалтера АСТ Каро Карапетян. По его оценке, в настоящее время девять из десяти автомобилей в рознице продаются с кредитом и каждый застрахован по каско и ОСАГО. За восемь месяцев 2024 года продано чуть больше 1 млн новых автомобилей (см. “Ъ” от 5 сентября), ожидания по итогам года — 1,6 млн автомобилей, отмечает эксперт.

Рост сегмента ДМС страховщики связывают с высоким спросом со стороны работодателей и медицинской инфляцией, следует из опроса «Эксперт РА». «Еще пять-семь лет назад полисы ДМС были в основном привилегиями крупного бизнеса, отдельных отраслей с высокой конкуренцией за таланты и офисных сотрудников. Сейчас же ДМС постепенно становится доступным и востребованным широким кругом работодателей»,— поясняет заместитель гендиректора страхового брокера Remind Светлана Певнева. Малый и средний бизнес приходит в ДМС как за необходимым фактором удержания и привлечения сотрудников в условиях дефицита кадров, отмечает совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков. Потенциальный объем сегмента может достичь 200 млрд руб. (cм. “Ъ” от 27 августа).

Резкий рост страхования жизни страховщики связывают с «высокими темпами прироста НСЖ и ИСЖ», отмечается в опросе. Увеличение премий по этим продуктам обусловлено появлением на рынке страховых продуктов с привлекательной гарантированной доходностью и комфортными для страхователей сроками договоров страхования, говорит президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. В частности, на фоне роста ключевой ставки и конкуренции с банковскими вкладами страховые компании начали поднимать ставку гарантированной доходности по НСЖ, и у некоторых игроков ставка доходит до 19,5% годовых (см. “Ъ” от 14 августа).

Однако с 2025 года налоговые льготы для этого сегмента перестают действовать. «И если рынку не удастся в каком-то виде восстановить налоговые преференции, продукты страхования жизни начнут проигрывать по доходности другим инструментам инвестиций и сбережений»,— отмечает партнер Б1 Татьяна Самсонова. В результате это может привести «к падению спроса на данные продукты», считает эксперт.

Вместе с тем по итогам 2024 года страховщики ожидают снижения сборов в кредитном страховании жизни и страховании от несчастных случаев и болезней, отмечается в опросе «Эксперт РА».

Негативная динамика по традиционным видам личного страхования заемщиков обусловлена переходом части банков к услуге «низкая ставка» взамен страхового полиса при оформлении кредита, реализацией части страховых программ при кредитовании в формате ДМС, а также постепенным охлаждением кредитного рынка в связи с ужесточением денежно-кредитной политики, считает господин Уфимцев.

Юлия Пославская