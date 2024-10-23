Патрушев дал поручения для стабилизации цен на сливочное масло

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание по ситуации с ценами на сливочное масло. В нем приняли участие производители и переработчики молочной продукции, а также «заинтересованные ведомства». Господин Патрушев дал ряд поручений для стабилизации цен, сообщила его пресс-служба. Подробности мер не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Патрушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Патрушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе совещания было отмечено, что для стабилизации цен активизирован импорт из нескольких стран. Вице-премьер считает, что при этом надо продолжать наращивать производство в стране. «Молочная отрасль — это социально значимое направление агропромышленного комплекса»,— добавил Дмитрий Патрушев, напомнив, что государство предоставляет производителям господдержку (цитата по «Интерфаксу»).

На прошлой неделе «Руспродсоюз» сообщил, что наценка торговых сетей на сливочное масло превышает 70%. По его данным, средние розничные цены на этот продукт находятся на уровне 1040,7 руб. за кг, что на 20,4% выше, чем в январе. Минсельхоз заявил, что вводить госрегулирование цен на сливочное масло не планируется. По данным «Известий», крупные производители сливочного масла в России сокращают выпуск продукции и приостанавливают ее отгрузку, предупреждая при этом о росте цен.

Подробности — в материале «Ъ» «На хлеб не намазалось».