«Известия»: производители сливочного масла предупредили о росте цен на продукцию

Крупные производители сливочного масла в России сокращают выпуск продукции и приостанавливают ее отгрузку, предупреждая при этом о росте цен на масло. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на информацию от более чем десяти компаний, направленную торговым сетям.

Бывшее подразделение Danone компания H&N (бренд «Простоквашино») проинформировала ритейлеров о временном прекращении отгрузки сливочного масла 72,5% и 82% жирности. В компании заявили, что с учетом инфляции масло подорожало на 48% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за восемь месяцев 2024-го накопительная инфляция составила 55%. В H&N отметили, что это следствие общемирового тренда на рост стоимости масла, сказались также низкое содержание жира в закупаемом молоке-сырье, незначительный объем запасов и повышенный спрос со стороны переработчиков.

В свою очередь, «Милком» сократил производство сливочного масла под брендами «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод», а также приостановил выпуск продукции под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко», говорится в статье. Зафиксировано также сокращение объема поставок со стороны молочного комбината «Альметьевский», перебои с отгрузкой товаров наблюдаются у «Молкомбината Кунгурский», Ирбитского молочного завода и «Северного молока». По данным «Известий», «Агросила» и «Ярмолпродукт» приостановили выполнение заказов, а Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат временно ограничил поставки. Причиной сложившейся ситуации производители назвали дефицит сырья.

Ряд компаний повысил цены на молочную продукцию: H&N — на 2%, «Вимм-Билль-Данн» — на 3,4%, «Савушкин», «Агросила», «Алабуга Соте» и «Молвест» — на 10%, «Милком» — на 16%, «Альметьевский» — на 20%.

Комментируя ситуацию, в Минсельхозе заявили, что полученные торговыми сетями уведомления не свидетельствуют о сокращении или приостановке производства товаров. По данным ведомства, в настоящее время отечественный рынок полностью обеспечен сливочным маслом: с января по август выпущено 221,2 тыс. т продукции, показатель сохраняется на уровне прошлого года. Учитывая рост производства молока, Минсельхоз ожидает увеличения объемов выпуска продуктов переработки этого сырья.

Подробнее о снижении продаж масла — в материале «Ъ» «На хлеб не намазалось».