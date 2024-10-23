Глава Пентагона заявил, что северокорейские военные уже находятся в России

У США есть доказательства, что военные КНДР уже находятся в России, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. При этом ему неизвестно, для чего они пересекли границу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Ллойд Остин

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Есть доказательства, что войска КНДР находятся в России... Что именно они делают? Предстоит увидеть. Это то, с чем нужно разобраться»,— сказал господин Остин журналистам в Риме (цитата по Reuters).

Южнокорейская разведка ранее заявила, что 1,5 тыс. солдат КНДР находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке. Сеул допускал, что впоследствии их могут отправить для участия в конфликте с Украиной. Представительство КНДР при ООН назвало информацию Южной Кореи беспочвенными слухами. В начале текущей недели МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева. В ходе встречи тот заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна осуществляется в рамках международного права и не направлено против Сеула. Кремль призывал относиться к информации о переброске военных КНДР скептически.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Чьего полку прибыло».