Президент Боливии временно передал полномочия заместителю ради саммита БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе сообщил о временной передаче власти вице-президенту страны Давиду Чокеуанке. Боливийский лидер принял это решение перед визитом в Россию для участия в саммите БРИКС. Господин Арсе может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы ядерной энергетики, изменение климата, сотрудничество в области образования и литиевые проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Для исполнения важного международного обязательства, которое обязательно принесет большую пользу народу Боливии, мы едем в Россию для участия в 16-м саммите БРИКС... Мы передаем правительственный скипетр нашему вице-президенту Давиду Чокеуанке»,— написал господин Арсе на странице в соцсети X.

Президент Боливии отметил, что экономическое влияние стран БРИКС на международной арене увеличивается в условиях перехода к новому, «более сбалансированному и справедливому мировому порядку».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, также прибывший в Казань для участия в работе саммита БРИКС, заявил о готовности страны предложить объединению несколько проектов в нефтяной сфере.

Подробнее об экономическом взаимодействии Пекина и Дели в рамках объединения — в материале «Ъ» «БРИКС сближает Индию и Китай».