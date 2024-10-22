Венесуэла предложит странам БРИКС+ ряд проектов в нефтяной сфере

Странам БРИКС необходимы «нефтяные мускулы» Венесуэлы и России, заявил президент страны Николас Мадуро журналистам, которые встречали его в аэропорту Казани. Каракас готов предложить объединению ряд проектов и инвестиционных возможностей в нефтяной сфере.

«Я всегда думал о возможности того, как мы будем объединены в рамках большого экономического проекта развития»,— сказал господин Мадуро (цитата по ТАСС). Он назвал БРИКС «эпицентром новой геополитики, дипломатии и мира» и высказал надежду, что благодаря объединению страны Глобального Юга получат «доступ к другой экономике». Венесуэльский президент отметил, что такая экономика основана не на санкциях, а на «по-настоящему свободной торговле, совместных инвестициях и новых технологиях».

Николас Мадуро 23 октября примет участие в саммите БРИКС, в рамках которого он анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Подробнее об экономическом взаимодействии Пекина и Дели в рамках объединения — в материале «Ъ» «БРИКС сближает Индию и Китай».