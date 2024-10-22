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БРИКС сближает Индию и Китай

Два экономических гиганта отказываются от споров для совместного решения глобальных проблем

Президент России Владимир Путин в первый день работы саммита БРИКС встретился в Казани с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, обсудив с ними ключевые задачи форума. Две страны—основательницы БРИКС пытаются уйти от двусторонних споров для реализации объединительной повестки этого клуба единомышленников. Главными задачами, решение которых требует от них совместных действий, становятся реформа глобального управления и создание альтернативной платформы международных платежей, не основанной на долларе и неуязвимой для санкций Запада.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на саммит БРИКС в Казани со стремлением к конструктивному взаимодействию со всеми, включая Китай (справа — глава Татарстана Рустам Минниханов)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на саммит БРИКС в Казани со стремлением к конструктивному взаимодействию со всеми, включая Китай (справа — глава Татарстана Рустам Минниханов)

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на саммит БРИКС в Казани со стремлением к конструктивному взаимодействию со всеми, включая Китай (справа — глава Татарстана Рустам Минниханов)

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Состоявшиеся в Казани во вторник двусторонние встречи президента России Владимира Путина c премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином стали главными событиями первого дня 16-го саммита БРИКС, проходящего в год российского председательства в организации.

Лидеры крупнейших мировых экономик и стран—основательниц БРИКС прибыли в Казань с интервалом менее часа. Первым прилетел Нарендра Моди. Вскоре после этого появились кадры прибытия в Казань Си Цзиньпина. «В Казани мы должны принять ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках»,— заявил в ходе встречи с Нарендрой Моди Владимир Путин, обозначая приоритеты начинающегося саммита.

«БРИКС может поучаствовать в урегулировании крупных конфликтов, это объединение уже доказало свою способность преодолевать трудные вызовы»,— сообщила президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд в интервью ТАСС перед стартом саммита в Казани. По ее словам, одной из ключевых задач саммита в Казани, решение которой потребует объединения усилий Китая и Индии, должно стать создание платежного механизма, не основанного на долларе. «Сегодня все задаются этим вопросом. Поэтому расчетный механизм БРИКС очень важен. Если вы хотите сломить гегемонию доллара, что является основной целью экономической политики БРИКС, то очень важна декларация о расчетах в БРИКС. И мы ожидаем, что на этом саммите будет принята декларация и будет согласована новая политика расчетного механизма, альтернативная SWIFT»,— считает Пурнима Ананд.

Сближение Китая и Индии — главных экономических тяжеловесов БРИКС, которые при этом имеют неурегулированный территориальный спор и сегодня считаются главными конкурентами в борьбе за лидерство в Азии,— приобретет особое значение в связи с тем, что механизм принятия решений в БРИКС основывается на принципе единогласия.

И как раз накануне саммита БРИКС появились признаки потепления отношений между Китаем и Индией, которые много лет омрачает приграничный конфликт в Гималаях. Как было объявлено за день до открытия саммита в Казани, Пекин и Дели достигли соглашения о порядке патрулирования линии фактического контроля на границе двух стран, что должно способствовать снижению напряженности в пограничных регионах.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. Территориальный спор касается принадлежности почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Осенью 1962 года территориальный спор перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе.

Еще одним признаком нормализации отношений Пекина и Дели стало участие главы МИД Индии Субраманияма Джайшанкара в состоявшемся в середине октября в Пакистане заседании Совета глав правительств государств—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В своем выступлении в Исламабаде, столице враждебного Индии Пакистана, имеющего тесные связи с Китаем, индийский министр призвал участников встречи укреплять взаимное доверие, дружбу и добрососедство. По его словам, единство становится все более актуальным на фоне крупных конфликтов и различного рода сбоев — от экстремальных климатических явлений до неопределенности в цепочках поставок и финансовой нестабильности. «Цель состоит в укреплении взаимного доверия, дружбы и добрососедства. Она должна быть позитивной силой с точки зрения сбалансированного роста, интеграции и предотвращения конфликтов»,— заявил глава МИД Индии.

Как Владимир Путин в Москве готовился к саммиту в Казани

По мнению известного индийского эксперта, члена консультативного совета Центра геоэкономики Глобального Юга Атула Аниджи, одной из задач БРИКС для успешного развития этой организации должно стать снижение геополитической напряженности между странами-членами. «Невозможно не обращать внимания на такие вещи, как пограничные трения между Индией и Китаем — двумя странами, которые являются ключевыми игроками БРИКС. Аналогичным образом, несмотря на недавнее потепление в отношениях, Иран и Саудовская Аравия ведут "заочную" войну в Йемене. На Африканском континенте отношения между Египтом и Эфиопией — двумя новыми государствами-членами — напряжены из-за грандиозной плотины на Ниле. Из этого следует только один вывод: БРИКС нуждается во внутреннем механизме, который будет устранять напряженность между странами-членами»,— пояснил “Ъ” индийский эксперт.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Саммит БРИКС

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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