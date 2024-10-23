Эксперт института РАН: спутник Intelsat мог разрушиться из-за топливного взрыва

Причиной разрушения европейского спутника связи Intelsat 33e с высокой долей вероятности стал взрыв топливных компонентов. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

«То, что он так разрушился,— это неприятное событие. Скорее всего, взорвалось топливо»,— заявил господин Эйсмонт ТАСС.

Эксперт допустил использование в двигателях спутника топливной пары из несимметричного диметилгидразина (гептила) и азотного тетраоксида. Господин Эйсмонт назвал эту комбинацию эффективной, но достаточно токсичной. «Взрыв в этом случае был бы вполне сильный»,— добавил собеседник агентства. Натан Эйсмонт добавил, что траектории всех зафиксированных к настоящему времени фрагментов спутника можно предсказать. Ученый отметил, что экстренные коррекции для геостационарных спутников при необходимости также можно осуществить.

Ранее 22 октября в «Роскосмосе» сообщили, что зафиксировали порядка 80 фрагментов телекоммуникационного аппарата Intelsat 33e. Госкорпорация предупредила, что они могут угрожать другим космическим аппаратам. Впервые обломки Intelsat 33e были обнаружены 19 октября. «Роскосмос» 21 октября проинформировал, что около спутника Intelsat 33e обнаружено 20 неопознанных космических объектов.

Intelsat 33e вывели на орбиту в августе 2016 года. Intelsat 33e сконструирован на базе спутниковой платформы Boeing 702MP, которая оборудована двухкомпонентными химическими двигателями. Аппарат используется для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, Азии и Австралии. Спутник принадлежит американской компании Intelsat.