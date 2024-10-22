«Роскосмос» сообщил, что обломки Intelsat-33e могут угрожать российским спутникам

«Роскосмос» сообщил, что в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e зафиксированы 80 обломков. Госкорпорация предупредила, что они могут угрожать другим космическим аппаратам.

«На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих космических аппаратов, включая группировку "Роскосмоса"»,— говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram-канале.

Поиск новых возможных обломков Intelsat-33e продолжается. Как уточнили в «Роскосмосе», в дальнейшем все объекты космического мусора включат в расчеты опасных сближений российских спутников. Ближе всего к разрушенному Intelsat-33e находятся «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6» и «Электро-Л».

Впервые обломки Intelsat-33e были обнаружены 19 октября. Вчера, 21 октября, «Роскосмос» сообщил, что около спутника Intelsat-33e обнаружены 20 неопознанных космических объектов.

Intelsat-33e вывели на орбиту в августе 2016 года. Он используется для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, Азии и Австралии. Спутник принадлежит американской компании Intelsat.