«Роскосмос» заметил неопознанные объекты у спутника Intelsat-33e

Около телекоммуникационного спутника Intelsat-33e обнаружено около 20 неопознанных космических объектов, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Специалисты указывают, что они были зафиксированы 19 октября, их характеристики в настоящее время уточняются.

Первичный анализ показал, что наиболее близкими к Intelsat-33e оказались спутники «Экспресс-АТ1», «Ямал-402», «Экспресс-АМ6» и «Электро-Л». Объекты будут учтены при вычислениях опасных сближений с искусственными спутниками, принадлежащими российской орбитальной группе, добавили в «Роскосмосе».

Спутник Intelsat-33e был выведен на орбиту 25 августа 2016 года с помощью ракеты Ariane-5, стартовавшей из Гвианского космического центра. Он используется для предоставления телекоммуникационных услуг в таких регионах, как Европа, Африка, Ближний Восток, Азия и Австралия. Спутник является собственностью компании Intelsat с головным офисом в Люксембурге.